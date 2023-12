In libreria e online “Lo Sport del Diavolo” di Paolo Porrati

“Lo Sport del Diavolo” di Paolo Porrati è un thriller molto avvincente sulla scia di scrittori come Grisham e Follett, con la peculiarità di essere ambientato nel mondo del tennis

Milano, 2018. Due tennisti cinquantenni si affrontano sulla terra rossa di uno dei circoli più prestigiosi della città. Dopo uno scambio molto duro, uno dei due sfidanti si accascia al suolo per non rialzarsi mai più.

Quello che sembra un semplice caso di morte accidentale è l’inizio di un’avvincente indagine internazionale che ha per involontario protagonista il più improbabile degli investigatori, Maurizio Verri – un Giudice Arbitro incattivito dal tempo e con molti scheletri nell’armadio – e una sorprendente squadra di tennisti-investigatori alla Ocean’s Eleven.

Tra tradimenti, cieca vendetta, spietati sicari e amori nascenti, il romanzo evidenzia appassionatamente l’imprevedibilità e l’inevitabilità delle sliding doors della vita, e la loro influenza sulla chimica che lega e separa gli esseri umani. Tra un servizio e l’altro.

Un libro perfetto per appassionati sportivi e cultori di tennis. Ma anche semplicemente per gli amanti dei thriller: l’autore si muove con agio, infatti, sulla scia di autori come John Grisham e Ken Follett, offrendo una scrittura solida, avvincente e abile nel tenere il lettore avvinghiato a sé e con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. In più, la peculiarità di una conoscenza del tennis e del mondo del tennis vastissima, acquisita viaggiando per i più grandi tornei del mondo e conoscendo alcune delle principali personalità di questo sport.

Paolo Porrati, nato a Milano nel 1966, è un manager del settore assicurativo dalla lunga esperienza in Italia e all’estero. Alla carriera professionale ha sempre affiancato l’impegno in attività molto diverse fra loro, in primis il tennis, sia come giocatore, che come presidente di Associazione, Giudice Arbitro e consulente. Lo Sport del Diavolo è il suo romanzo d’esordio.