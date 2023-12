I Solisumarte in radio e in streaming con “Mostri”

I Solisumarte tornano sulla scena musicale con “Mostri”, in radio e sulle piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music

“MOSTRI” è il titolo del nuovo singolo dei Solisumarte disponibile in radio e digitale distribuito da Virgin/Universal Music. Il brano che regala al duo la copertina della playlist “Scuola Indie” di Spotify e l’inserimento in New Music Friday Italia, anticipa l’EP di prossima uscita e parla di quei momenti in cui le paure e le ansie si materializzano in veri e propri “MOSTRI” con cui ci troviamo a combattere. Un messaggio di forza e una testimonianza di volontà nel superare le sfide che ci si presentano. La produzione mescola elementi dell’indie con influenze della musica elettronica, un’evoluzione a livello di sound con l’obbiettivo di spingersi oltre i confini creativi precedenti e la voglia di mettersi in gioco e di toccare sonorità e tematiche piu mature.

“Questo brano rappresenta un passo importante nella nostra musica e nel nostro percorso artistico. Abbiamo davvero esplorato le sfide interiori che affrontiamo nella vita, le paure e le ansie che spesso in questi anni ci hanno completamente immobilizzato. Tutto ora ha una forma più chiara, siamo riusciti ad esorcizzare i nostri demoni”.

Solisumarte è il progetto composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri. Conquistano l’inserimento nelle più prestigiose playlist ediotoriali di Spotify : Indie Italia, New Music Friday, Scuola Indie (compresa copertina) e la speciale classifica Viral 50. Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su molti palchi italiano ed esteri. Il loro sound è un mix di pop e musica elettronica con sfumature urban. Il singolo “Stare Lucido” è stato inserito nella colonna sonora della nuova serie tv “Shake” prodotta da Lucky Red in onda su Rai Play.