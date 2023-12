I giovani comprano artigianato: il 46% ha meno di 30 anni

Ai giovani piace il “fatto a mano” e a testimoniarlo sono i dati raccolti da TA-DAAN, il primo content e-commerce di artigianato contemporaneo

Ai giovani piace il “fatto a mano” e a testimoniarlo sono i dati raccolti da TA-DAAN, il primo content e-commerce di artigianato contemporaneo, sulla propria community di oltre 200 mila persone, costituita per il 78% da Millennial e GenZ. In particolare, ciò che è emerso è che il 46% ha meno di 30 anni e l’80% sono giovani donne. Inoltre, secondo le stime riportate all’interno del report, Handicrafts Market , si prevede che il mercato del fatto a mano supererà 1,2 miliardi di dollari entro il 2027.

“Oggi, l’artigianato sta vivendo un momento di grande riscoperta da parte delle nuove generazioni più sensibili a valori quali la creatività, l’unicità, la consapevolezza e la sostenibilità che il fatto a mano porta con sé. Oltre ad apprezzare la personalizzazione di ogni singolo pezzo, prodotto nel rispetto dell’ambiente e utilizzando spesso materiali di scarto o di recupero, i giovani sono portatori di un nuovo modello di acquisto che li vede comprare meno ma meglio.” – spiega Roberta Ligossi, CEO e co-founder di TA-DAAN.

In questo contesto i social media svolgono un ruolo determinante perché consentono da una parte agli artigiani di farsi conoscere anche al di fuori dei confini della propria bottega e dall’altra parte alle nuove generazioni, di natura più digitali, di scovare ed acquistare creazioni uniche e durature.

La mission di TA-DAAN è proprio quella di sostenere e supportare gli artigiani contemporanei, mettendoli in contatto con potenziali consumatori, attraverso l’utilizzo dei canali digitali. Per farlo, le quattro giovani fondatrici, Roberta Ligossi, Sara Pianori, Costanza Tomba e Valeria Zanirato, hanno dapprima ricorso alla creazione di contenuti editoriali condivisi attraverso i social media, per poi lanciare un vero e proprio e-commerce ( ta-daan.com ) all’interno del quale trovano spazio le realizzazioni di una selezione di artigiani, provenienti da tutta Europa, appartenenti al network di TA-DAAN di oltre 5.000 talenti.

“La GenZ si distingue dalle altre generazioni perché è la prima ad essere cresciuta in un ambiente ipertecnologico e iperconnesso con cui è abituata a rapportarsi quotidianamente e che l’hanno resa molto attenta al tipo di comunicazione che viene fatta. In particolare vengono apprezzati la trasparenza, la genuinità, l’immediatezza e l’umanizzazione. Per questo motivo è molto importante per gli artigiani non solo realizzare prodotti eccellenti ma anche curare la propria presenza online. Con TA-DAAN cerchiamo di aiutarli anche in questo, fornendo un sostegno concreto che va dalla realizzazione degli shooting fotografici alla scrittura dei testi.” – conclude Roberta Ligossi.

Consumi consapevoli durante il Black Friday

Periodi di grandi sconti come quello del Black Friday sono spesso sinonimo di spese folli e di impulso. Tuttavia, quando si parla di artigianato, a prevalere è sempre la razionalità e la consapevolezza del valore di ciò che si sta acquistando. Soprattutto i giovani, con un potere di acquisto più ridotto, utilizzano le scontistiche in modo ragionato per comprare a prezzi ridotti, articoli di qualità e durevoli nel tempo, per se stessi o da regalare ad amici e familiari a Natale. Lo scorso anno, durante il Black Friday, su TA-DAAN, sono stati acquistati principalmente ceramiche e gioielli, spesso in coppia così da poterli condividere con il proprio partner o la migliore amica. Quest’anno ci aspettiamo che le categorie ceramica e gioiello si riconfermino best seller, ma che vengano soprattutto acquistati regali per natale, attingendo alla Gift Guide per Craft-lovers , in grado di soddisfare tutti i gusti dai minimalisti ai massimalisti.