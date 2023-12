Francia, trovano maschera africana in casa e la rivendono a 150 euro: valeva 4 milioni

Trovano in soffitta una maschera africana e la vendono a 150 euro: valeva 4 milioni. Una coppia di coniugi in Francia ha provato inutilmente a fare causa al rigattiere che l’aveva acquistata

Una maschera africana venduta a un rigattiere per 150 euro è stata battuta all’asta per 4,2 milioni di euro. Un fatto incredibile accaduto in Francia, dove un’anziana coppia ha trovato l’effige nella cantina della sua casa delle vacanze e, volendosene liberare in fretta, l’ha letteralmente svenduta per una cifra irrisoria rispetto al suo reale valore. Inutile la causa che la coppia ha intentato contro il rivenditore. Per il giudice, infatti, la vendita non è stata soggetta ad alcun tipo di truffa.

LA MASCHERA DA 4,2 MILIONI DI EURO

La vendita della maschera è diventata non solo un caso mediatico, ma anche diplomatico. Come rivelato dalla casa d’aste di Montpellier, che ha battuto l’oggetto, si tratta di una rara maschera Ngil, risalente al 1800, realizzata dal popolo Fang del Gabon. Ne esistono solo 10 pezzi al mondo. Inizialmente era stata valutata 300mila euro dalla stessa casa d’aste. Il rigattiere aveva deciso di dare i soldi dell’offerta iniziale alla coppia, che però ha rifiutato la proposta preferendo intentare una causa, perdendola. Così, la maschera africana è stata acquistata da un compratore anonimo per 4,2 milioni di euro. Nel frattempo, però, la Repubblica del Gabon ha presentato un esposto per ricettazione, chiedendo il rimpatrio della maschera. Il tribunale si è pronunciato a sfavore della richiesta, validando la vendita dell’oggetto.