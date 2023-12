“Ematica” scritto e diretto da Larissa Cicetti al Teatro Trastevere

Un’artista straordinaria in scena con un’opera prima scritta, diretta e interpretata: Larissa Cicetti al Teatro Trastevere con “Ematica”

Che cos’è la coerenza? La spontaneità? E se l’empatia che hai sempre avuto per gli altri diventasse un problema? Se non volessi più essere empatica? Tre figure, tre corpi, ma soprattutto tre voci di unica testa. Questo è il principio di Ematica. Dubbi, insicurezze, speranze, tutto in un continuo fiume di parole, di voci che si contraddicono, che lottano per trovare un accordo, per unirsi almeno una volta. Per soffrire meno.

Ho un disperato bisogno di dire qualcosa.

Tutti vogliono dire qualcosa.

Forse se si trovasse il modo di farlo, senza paura di rimanere feriti, magari, si potrebbe davvero dire qualcosa.

Scrivere un testo, che sia per uno spettacolo, un film, una canzone o una poesia, dovrebbe sempre nascere da un sincero bisogno di farlo e posso dire che dietro questo lavoro c’è stata una grandissima necessità. Necessità che mi ha portato a dar voce alle mie voci e non per quella che chiamano “terapia”, ma per accettare, riconoscere i propri limiti, per divertire, per far pensare, per ritrovarci e chissà, magari tirare un sospiro di sollievo nel saperci più vicini di quanto a volte non crediamo.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de Settesoli 3

