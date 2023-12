Clara vince Sanremo Giovani 2023: al Festival anche BNKR44 e Santi Francesi

Clara vince Sanremo Giovani 2023, approdano tra i Big del Festival anche BNKR44 e Santi Francesi. Ecco tutti i titoli dei brani dei campioni in gara

Il cast artistico adesso è completo. Dopo la finalissima di Sanremo Giovani i 30 “big” in gara sono pronti a “scaldare” i motori per Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, dal Teatro Ariston di Sanremo, e in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

I tre artisti di Sanremo Giovani 2023 che entrano nel cast dei Big sono Clara, BNKR44, Santi Francesi. Clara vince Sanremo Giovani 2023 con la canzone “Boulevard”.

A decretare il risultato, dopo l’esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis.

La serata di Sanremo Giovani ha visto, inoltre, la partecipazione dei 27 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara.

I TITOLI DEI BRANI DI SANREMO 74

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

ANGELINA MANGO – LA NOIA

Annalisa – Sinceramente

BigMama – La rabbia non ti basta

BNKR44 – Governo Punk

CLARA – Diamanti Grezzi

Dargen D’Amico – Onda Alta

Diodato – Ti muovi

EMMA – APNEA

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto Qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu No

LA SAD – AUTODISTRUTTIVO

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta Gold

Maninni – Spettacolare

Mr.Rain – Due Altalene

NEGRAMARO – RICOMINCIAMO TUTTO

Renga Nek – Pazzo di te

RICCHI e POVERI – MA NON TUTTA LA VITA

Rose Villain – Click Boom!

SANGIOVANNI – FINISCIMI

SANTI FRANCESI – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza