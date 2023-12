Oyoshe in radio e in digitale con una nuova canzone

Con una lunga carriera discografica e live alle spalle il rapper di Fuorigrotta Oyoshe torna ancora una volta a far parlare di sé pubblicando, per le label Magma Music e Time 2 Rap, il nuovo singolo ‘’TXTTXPPXST’.

Il brano, prodotto da Oyoshe, Alex Silvestri e registrato presso il 4 Raw City Sound Studio di Napoli; anticipa A.M.E.N. il secondo album da solista del rapper dopo l’esperienze con decine di collaborazioni, featuring e mixtape con artisti nazionali e internazionali. Anche in A.M.E.N. sono previsti importanti featuring e collaborazioni.

Il sound è moderno influenzato dal rap old school e dall’ elettronica, fino a trascinare l’ascoltatore in improvvisi cambi di beat dove il rapper mette in chiaro la sua visione della realtà fino ad ora celata dal suo stesso sarcasmo: ‘’ma in Italia ‘e ‘a fa sul ‘e strun**at p’essere apprezzato’’.

BIOGRAFIA OYOSHE

Oyoshe nasce nel 1991 a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Inizia a improvvisare le prime rime e fare beat con un walkman e una console videogame a 11 anni e inizia a registrare i primi demotape che fa girare tra i ragazzi nel suo quartiere , nel loro punto di ritrovo ovvero un negozio di spray e streetwear. Muove i primi passi con la sua crew ”Cianuro Prod” alle Jam e alle gare di freestyle nel 2005, vincendo per due anni consecutivi il ”tecniche perfette” in campania,aggiudicandosi posto tra i finalisti alla finale.

Dopo svariati live in giro tra i centri sociali, con le sue crew ISC Family e Cianuroprod, nel 2008 si autoproduce il suo primo album ”Bring Da Noise” una sorta di compilation che vede la partecipazione di nomi importanti della scena di Napoli e tanti nomi della nuova scuola. Forma il duo ”Broke N Spuork” con il suo socio Dekasettimo (Cianuroprod) nel 2009, e dopo aver prodotto un Ep scaricabile in rete iniziano a mettere su un album insieme. Dopo 2 anni dall’uscita del suo ”Bring Da Noise” esce fuori con il secondo capitolo di questa serie, questa volta quasi completamente come beatmaker accompagnato da nomi altisonanti della scena rap americana come Blaq Poet, Vast Aire, C Rayz Walz, Verbal Kent, Craig G, OGC, Chief Kamachi, Blockmccloud e tanti altri ancora. Il disco uscito in Italia per BM Records, e negli stati uniti per Soulspazm ha avuto un buon riscontro dalla critica, anche grazie al video ufficiale che accompagna l’uscita dell’album ovvero ”Deal With It” insieme a Blaq Poet, girato interamente per le strade di Napoli. Dopo Bring Da Noise 2 è subito il turno per mettere fine al disco al microfono col suo collega Dekasettimo e a inizio 2012 esce fuori per BM Records ”Rotto & Sporco” che vede la partecipazione di Speaker Cenzou, Clementino, Primo Brown e molti altri.

Oltre i suoi prodotti ufficiali Oyoshe continua a sfornare produzioni e collaborazioni d’oltreoceano collaborando con artisti come Tribeca, Natural BenSharpa, TrueMasters, Shabazz The Disciple (Wu Family) e molti altri.Ha aperto concerti in italia e in altre città d’europa ad artisti come: ActionBronson, DeadPrez, Rugged Man, Verbal Kent, Donald D, e molti altri ancora. Nel 2012 è uscito con l’ EP Oyoungers con il producer OLuwong e Materiale Mixtape, una raccolta di lavori editi e inediti dallo Skannatoyo (home studio personale).

Nel 2014 esce ”Stand Up” il suo primo album solista ufficiale pubblicato da Full Heads e distribuito da Audioglobe, che vede la partecipazione di artisti del calibro di Sha One, Lucariello, Op Rot, Sandro Su e molti altri ottenendo una ristampa nel 2015 in deluxe edition.

Il 2016 è l’anno del mixtape, infatti è il momento di ”WazaBestRap”, che lo vede impegnato in una raccolta di brani in pieno stile spontaneo e versatile come il suo freestyle lo impone, e dopo quasi 4 anni dalla sua prima uscita internazionale ,esce il progetto ”Boston 2 Naples” che lo vede impegnato come producer con i rapper di Boston Gdot & Born e a teatro con ”Malessere” di Davide Iodice, rivisitazione in chiave rap dell’ ”Amleto” di Shakespeare,ritrascritto da importanti nomi della scena Rap Campana come I Fuossera, Joel e Sha One, e con lo stesso Oyoshe tra gli attori in scena.Nel 2014 esce ”Stand Up” il suo primo album solista ufficiale pubblicato da Full Heads e distribuito da Audioglobe, che vede la partecipazione di artisti del calibro di Sha One, Lucariello, Op Rot, Sandro Su e molti altri ottenendo una ristampa nel 2015 in deluxe edition.

I progetti più recenti sono rappresentati dalla combinazione artistica con il rapper partenopeo Dope One nell’album Iceolator” che racchiude 17 tracce esplosive in un disco ricco di collaborazioni come Inoki, Egreen, ‘O Zulù dei 99 Posse, ed ll mixtape ”Waza Best Rap 2” che si consacra una saga aggiungendo il secondo capitolo della raccolta, anch’esso ricco di collaborazioni dalla scena indipendente Italiana. Oltre i progetti artistici e musicali, Oyoshe è impegnato come esperto di laboratori sociali che intraprendono la metologia ”Hip Hop” per lo sviluppo di attività sociali e musico terapeutiche, come testimonia la sua esperienza sulla striscia di Gaza con ”Gaza Is Alive 2019”; un progetto internazionale di hip hop rivolto ai bambini palestinesi. Al momento Oyoshe è a lavoro al suo prossimo album solista, come annuncia dai suoi profili social e sul sito ufficiale.