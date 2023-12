Esce “Spirit Power: The Best Of Johnny Marr”

Arriva sulla scena musicale per BMG un Best Of che celebra i dieci anni di carriera solista di Johnny Marr con due brani inediti

Johnny Marr presenta Spirit Power: The Best Of Johnny Marr, fuori per BMG, una nuova importante raccolta che mette in luce la vasta musicalità dei primi dieci anni della prolifica carriera solista del grande artista britannico.

Spirit Power contiene anche due canzoni inedite prodotte da Johnny Marr con il suo co-produttore James Doviak, intitolate “Somewhere” e “The Answer”.

Pubblicata dopo essere stata presentata in anteprima dal vivo al The Zoe Ball Breakfast Show di BBC Radio 2, “Somewhere” arriva con un immediato magnetismo anthemico, offrendo un’emozionante anticipazione di un brano che incontrerà i favori dei fan.

Johnny ha scritto la canzone mentre era in tournée con i The Killers e i Blondie nel 2022. Parlando del brano, Marr ha dichiarato: “Ho suonato in molte arene nel corso degli anni e per quello che riguarda il songwriting, non ti puoi certo nascondere. Se vuoi che una canzone funzioni, deve essere una bomba. So che non è cool pensare in questo modo, ma sono cresciuto in una casa in cui i miei genitori ascoltavano la Motown, e non si poteva far uscire un brano se non era pieno di ganci“.

Nella storia musicale di Johnny Marr non mancano le pietre miliari: l’Inspiration Award agli Ivor Novellos, una nomination all’Oscar per il suo lavoro con Hans Zimmer in Inception, un NME Godlike Genius Award. Ma è l’ultimo decennio di entusiasmanti incontri creativi che rende il 2023 un momento decisivo per Johnny Marr, celebrando come frontman di una band 10 anni di canzoni ispirate.

Curato personalmente da Johnny Marr, Spirit Power comprende brani tratti da quattro album solisti ampiamente celebrati dalla top ten britannica (The Messenger del 2013, Playland del 2014, Call The Comet del 2018, il doppio album Fever Dreams Pts 1-4 del 2022), i singoli non pubblicati “Armatopia” e ‘The Priest’ (con Maxine Peake), due brani inediti e una cover di ‘I Feel You’ dei Depeche Mode, pubblicata in occasione del Record Store Day 2015 e che rivela quanto Marr, con una singolare potenza espressiva, abbia trovato la sua strada come cantante. L’edizione Deluxe in CD di Spirit Power conterrà cinque demo e rarità inedite: “Hi Hello” (Demo), “Somewhere” (Demo), “The Answer” (Crazy Face Version), “The Messenger” (Demo) e “Speak Out Reach Out” (Crazy Face Version).

È un lavoro che soprattutto rispecchia l’amore di Marr per la melodia. Johnny ci spiega: “È un tema che affronto di tanto in tanto con Chris Lowe (dei Pet Shop Boys): quanto sia più difficile scrivere canzoni che la gente voglia ascoltare di giorno. È più facile scrivere qualcosa che sia percepita come cool se è un po’ folle. Ma per me la missione nel fare questi dischi è stata quella di scrivere canzoni che si potessero ascoltare mentre si andava a scuola, in palestra o al ritorno dal lavoro, come è stato per quelle dei Blondie”.

Lavorando e registrando nello studio che si è costruito a Manchester, il Crazy Face Factory, Johnny Marr ha intrapreso un’istintiva evoluzione sonora attraverso quattro album, spingendo al masismo la propria produzione creativa nell’ultimo decennio. Dal lavoro di sound design con Hans Zimmer in produzioni di successo come The Amazing Spider-Man 2, alla progettazione e al lancio di una chitarra Fender Jaguar firmata da lui stesso, recentemente realizzata in giallo (Fever Dream), e alla collaborazione con Yogi Footwear per il lancio della collezione Johnny Marr SS23. Questo desiderio di collaborazione si è esteso agli amici di vecchia data e a quelli nuovi: ha scritto canzoni per i Blondie, ha collaborato con Noel Gallagher per le performance dei suoi album da solista, si è unito ai Pretenders a Glastonbury 2023 per un’esibizione a sorpresa che è stata uno dei momenti clou dell’intero festival, ha lavorato con Billie Eilish alla colonna sonora di James Bond No Time To Die e ha partecipato a un lungo tour come ospite speciale di The Killers, unendosi alla band sul palco ogni sera in un tour di 33 date in Nord America.

Il 17 ottobre è uscito “Marr’s Guitars”, un nuovo e straordinario libro fotografico edito per Thames & Hudson. Dopo la sua autobiografia del 2016 “Set The Boy Free”, Johnny descrive “Marr’s Guitars” come “un libro di chitarre per persone che di solito non ne possiedono uno“. Con contributi di Noel Gallagher, Bernard Butler e Ed O’Brien, il libro offre uno sguardo sul rapporto simbiotico tra Johnny e le chitarre che hanno influenzato non solo l’ultimo decennio, ma l’intera evoluzione del suo suono iconico. Grazie alle riflessioni e agli approfondimenti personali di Johnny Marr, alla prefazione di Hans Zimmer e alle fotografie di Pat Graham, ogni chitarra si identifica con un momento cruciale, una canzone specifica, incarnando un aspetto chiave della passione di Marr per il songwriting.

Johnny Marr suonerà due concerti molto speciali al Factory International Aviva Studios di Manchester il 7 e l’8 dicembre 2023 dove, per la prima volta, sarà, insieme alla sua band, affiancato da un’orchestra di 30 elementi. Guidata dalla direttrice Fiona Brice, l’orchestra è stata selezionata da Johnny appositamente per l’evento ed è composta da musicisti provenienti da tutto il Nord dell’Inghilterra. I fan possono aspettarsi un concerto che abbraccerà l’intera carriera di Marr in quello che si preannuncia come un finale emozionante ed epico del suo tour live del 2023, A Night with the Johnny Marr Orchestra.