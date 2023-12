Chiara Ferragni piange come Soumahoro: sui social valanga di meme

Maglioncino grigio per dare l’idea di trasandato e finte lacrime: Chiara Ferragni come Soumahoro, ma il web non crede alle scuse e piovono meme sui social

I social si sa non risparmiano nessuno, neanche la loro regina. Chiara Ferragni è di nuovo trending topic su X ma questa volta per i meme, che vedono protagonista il suo discorso di scuse per l’affaire pandoro. Ieri l’influencer ha pubblicamente fatto mea culpa promettendo un milione di euro all’ospedale a cui originariamente i proventi per l’acquisto del dolce natalizio erano destinanti. Ma le scuse dell’influencer non hanno convinto i più.

In particolare l’outfit poco curato, per essere generosi, della vip più fashion d’Italia ha fatto sentire puzza di bruciato lontano un miglio al popolo social, che non ha perso occasione per sottolineare attraverso meme ironici “l’originale scelta d’abbigliamento”.

Inoltre nel video Ferragni trattiene a stento le lacrime, ammettendo le sue colpe e dichiarando di voler fare ammenda. Una commozione a cui in molti non hanno creduto, tanto che su X impazzano i meme di chi mette a confronto il suo video con quello indimenticabile del deputato Aboubakar Soumahoro, in lacrime per le accuse di sfruttamento del lavoro nelle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera. Ad accumunare i due anche la mise: una felpa grigia a tinta unita, un “look da sessione d’esami” come scrive qualcuno, di dubbio gusto.

Ma chi ha buona memoria ricorderà anche un altro un vip che negava false accuse indossando un capo simile: ma certo, si tratta di Francesco Totti, che all’epoca dei rumors sulla sua relazione con Noemi Bocchi, poi divenuta ufficiale, smentì la crisi del suo matrimonio con Ilary Blasi in un video Instagram in cui indossava una felpa… grigia. Che abbiano chiesto consiglio anche loro ad un armocrimista come Schlein?

Ma non è solo il pandoro Balocco a generare oggi l’ironia dei social. Pare infatti che Ferragni bbia condotto un’operazione simile anche con delle uova di Pasqua benefiche, che, secondo Selvaggia Lucarelli, le avrebbero fruttato centinaia di migliaia di euro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)