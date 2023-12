“Parallelo 38” è il nuovo brano di The 24 Project feat. Forse Danzica

In rotazione radiofonica e online il nuovo singolo di The 24 Project dal titolo “Parallelo 38”, in collaborazione con Forse Danzica

Esce il nuovo singolo di The 24 Project dal titolo “Parallelo 38“, in collaborazione con Forse Danzica. Qui, le suggestioni IDM di The 24 Project, il progetto solista di Rodolfo Liverani, si incontrano con il cantautorato indie rock di Forse Danzica. Guardarsi storti, decifrarsi, scoprirsi simili e per questo non fidarsi: “Parallelo 38“, il confine delle due Coree, ma anche il punto di contatto di un rapporto in cui i rancori nascosti sotto al tappeto sono troppi per riuscire a capirsi di nuovo, e il dolore è il prezzo inevitabile dell’orgoglio.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/album/1JAxiAPuIACHM2bjWBibz2?si=72ku-gG6QIWCEF-IvvhpNA

Rodolfo Liverani è The 24 Project.

Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici. Esordisce nell’estate del 2022 con il disco “Chapters“, raccolta di tutti i singoli precedentemente pubblicati.