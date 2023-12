Nemo presenta il nuovo disco “Eredità”

Il brillante artista cremasco Nemo esordisce su tutte le piattaforme digitali con il suo nuovo album dalle scottanti tematiche d’attualità e dal sound ricco di contaminazioni

NEMO pubblica su tutte le piattaforme digitali “EREDITÀ”, il suo nuovo album. Il brillante liricista cremasco presenta il suo nuovo progetto discografico composto da 10 tracce prodotte, mixate e masterizzate da Sebastiano Paparella a.k.a. KO Punch.

“EREDITÀ” lascia emergere, già dal titolo, il fil rouge tematico che lega buona parte delle tracce dell’album: NEMO analizza i risultati dei costrutti culturali e sociali del passato, recente e remoto, che hanno portato alle complesse problematiche del presente. Con la sua attitudine irriverente l’artista pone l’accento sugli scottanti temi dell’attualità lasciando emergere la sua visione critica e disincantata.

Sulle atmosfere eterogenee delle produzioni che miscelano un sound urban con influenze di differenti generi, firmate da KO Punch, NEMO dimostra tutta la sua versatilità mantenendo lo stile originale e la carica interpretativa che lo contraddistinguono.

Si parte con la traccia introduttiva, “Sta Roba”, in cui l’artista racconta la sua paura di esprimersi nella scena. Segue “Scarabeo”: un brano che vuole rappresentare uno spaccato della nazione. Poi, “Maschio Alfa”, un vero e proprio inno che si beffa dei precetti del machismo e “4X4”: un esercizio di stile in puro stile realrap. In “L’Amore Ai Tempi Della Fine” l’artista dà vita ad un monologo ironico che racconta un amore vissuto durante un’apocalisse di natura climatica. “Millennials” è, invece, un pezzo di critica sociale che denuncia il gap generazionale odierno, mentre “Spendi Di Più” si presenta come una dolorosa presa di coscienza sul consumismo sfrenato. “Il Testamento” è il brano più intimo del progetto: una lettera di un padre per un figlio che non vedrà mai nascere. Verso la fine “Allarme Nero”: un brano offre un interessante spunto di riflessione sulla responsabilità politica collettiva di fronte al fenomeno degli sbarchi. Chiude il progetto la traccia, “Problemi?!”, in cui l’artista sottolinea l’utilizzo tossico dei social network.

“EREDITÀ” è, così, un vero e proprio viaggio nel ricco e suggestivo immaginario di NEMO. Un progetto che mette al centro i contenuti ma che, grazie alla cura del sound e alla tecnica magistrale dell’artista cremasco, è in grado di soddisfare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati.