“L’anno che verrà” su Rai 1: ecco i cantanti sul palco di Crotone a Capodanno

Annalisa, The Kolors, Maninni, Il Volo sul palco de “L’anno che verrà” a Crotone: Amadeus svela i primi nomi del cast del Capodanno su Rai 1

Torna su Rai 1 “L’anno che verrà”, la serata in musica condotta da Amadeus per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Questa volta, il conduttore e tutto il cast saranno in diretta da Crotone e in onda in tv subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica.

Dopo aver annunciato i 27 BIG di Sanremo 2024 e in attesa di condurre la finale di Sanremo Giovani, Amadeus ha svelato su Instagram i primi protagonisti de “L’anno che verrà”. Lo definisce “un cast pazzesco” Amadeus di cui anticipa i nomi di “Annalisa, Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni”. E promette: “Non è finita qui”. L’appuntamento è, quindi, per la sera del 31 dicembre su Rai 1.