Il Concertone del Primo Maggio non sarà più in piazza San Giovanni in Laterano

Dal 2024 il Concertone del Primo Maggio di Roma lascia la storica location di piazza San Giovanni in Laterano: le ipotesi su dove si terrà

Dopo 33 anni il Concertone del Primo Maggio di Roma lascia la storica location di piazza San Giovanni in Laterano. Dall’edizione 2024 l’evento di sposterà in un luogo ancora da annunciare. A comunicarlo sono i canali ufficiali del Primo Maggio, confermando quanto si vociferava da tempo. “Regaz, il Concertone cambia location. Secondo voi dove si farà?”, si legge nel post. In molti hanno ipotizzato che la scelta potesse cadere sul Circo Massimo, sfondo di eventi musicali importanti nella Capitale. E così è stato, come confermato poco dopo.

“In via del tutto eccezionale- scrivono gli organizzatori- a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, l’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma si terrà al Circo Massimo che, con la sua suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, il Concertone sarà come sempre a ingresso libero, fino ad esaurimento posti”.

Piazza San Giovanni si rifarà, quindi, il look in vista del Giubileo 2025. Insieme a quelle di San Pietro, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore, la basilica – con la sua porta santa – sarà protagonista di riti e visite.

IN 33 ANNI IL CONCERTONE VIA DA PIAZZA SAN GIOVANNI SOLO DURANTE LA PANDEMIA

Dal 1990 il Concertone ha lasciato la piazza solo in due occasioni. Nel 2020, anno dello scoppio della pandemia di Coronavirus, e nel 2021. Nella prima occasione, Ambra Angiolini si è collegata da uno studio televisivo. Nella seconda, il live si è svolto in piccolo all’Auditorium Parco della Musica. Negli ultimi due anni, San Giovanni è, invece, tornata a riempirsi con un fiume di gente proveniente da tutta Italia.

L’ultima edizione è stata un grande successo dal vivo, in tv, in radio e sui social, un evento centrale nel panorama culturale e sociale che ha raccolto centinaia di migliaia di persone in piazza San Giovanni in Laterano, e milioni di spettatori collegati attraverso i vari media.

Il Concertone 2023 ha ospitato alcune delle nuove e più rilevanti realtà del mondo della musica affiancate a nomi storici e icone italiane nel maestoso palco. Fin dal mattino, il pubblico è arrivato da tutta Italia e nel primo pomeriggio la parte principale della Piazza aveva già raggiunto la capienza massima.

Le scelte artistiche hanno premiato il Concerto del Primo Maggio 2023 permettendogli di ottenere un risultato in termini di share medio complessivo pari all’11,4% (+2,3% rispetto al 2022), il dato più alto dal 2009. In termini di ascolto, ad eccezione del 2020 (per ovvi motivi), l’edizione 2023 è stata la più vista dal 2011.