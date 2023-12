I party aziendali di Natale? Per 4 su 10 è l’occasione buona per tradire

Tradimenti: secondo l’indagine di Ashley Madison, durante i party aziendali il 42% del campione incappa in una scivolata extraconiugale con il/la collega

Il momento topico dell’inverno è il Natale, un’occasione di unione tra persone care, vicine e lontane, ma anche un’opportunità per intrattenere rapporti sociali e, non di rado, creare dei nuovi legami. Nel periodo natalizio la vita d’ufficio è arricchita da party aziendali, in cui i dipendenti si ritrovano e, si sa, le circostanze più amichevoli unite all’alcol possono creare degli intrecci molto interessanti.

Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extraconiugali, ha condotto una survey a riguardo, partendo da un dato significativo: quasi metà dei rispondenti (pari al 42%) ha intrattenuto un rapporto sessuale o romantico con un/una collega mentre aveva una relazione primaria stabile.

Quando si arriva al party aziendale, la situazione può scaldarsi e il 52% dei lavoratori coinvolti nella survey ha affermato di aver sentito il desiderio di attuare un approccio fisico o sentimentale con i compagni di lavoro, e un quasi quarto di loro (24%) è effettivamente riuscito nell’intento: tra i due sessi, sono gli uomini a buttarsi maggiormente in questo tipo di situazione (54%), mentre le donne si dimostrano più reticenti (32%).

La motivazione principale del love affaire alle feste aziendali? La maggioranza (58%) riconosce l’attrazione repressa tra colleghi come la causa scatenante, che si esplicita in diversi comportamenti, in particolare rapporti intimi completi (62%), baci appassionati (57%) e atteggiamenti flirtanti (55%). Tra i luoghi preferiti per compiere atti viziosi vince la stanza d’hotel (22%), seguita dalla location dell’evento stesso (18%) fino alla privacy della casa di una delle due persone (14%).

“In vista del periodo delle festività natalizie, lo stress lavorativo può raggiungere apici non indifferenti, tra deadline impellenti in ufficio e frenesia generica legata al momento dell’anno – dichiara Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa, aggiungendo – In un’occasione goliardica e rilassata come il party aziendale, l’individuo si sente in grado di abbassare la soglia di attenzione e di preoccupazione e, tra i vari brindisi, approcciare un/una collega verso cui ha sempre provato una certa sintonia. Eppure non tutti si lasciano andare a comportamenti frivoli”.

Infatti il 27% dei rispondenti ha evitato approcci di qualsiasi tipologia verso i compagni di avventura a lavoro per non intaccare le dinamiche in ufficio, nonostante l’attrazione fisica e non solo. In particolare nella percezione comune sono le donne ad affrontare conseguenze più gravi qualora venissero scoperte, da un lato più di tipo professionale (26%) come un ipotetico licenziamento, dall’altro ripercussioni sociali (19%).

Eppure a Natale… non sempre tutte le strade conducono a casa dal proprio partner primario!