Champions League: sorteggio ottavi agrodolce per Inter, Napoli e Lazio

Champions League: dai sorteggi alle squadre favorite, ecco il quadro degli ottavi di finale. L’Inter pesca l’Atletico Madrid, poi Napoli-Barcellona e Bayern Monaco-Lazio

I bookmaker credono nell’Italia per il doppio confronto con la Spagna negli ottavi di Champions League. L’Inter, finalista pochi mesi fa a Istanbul, affronterà l’Atletico Madrid e punta a un altro cammino fino in fondo: dopo la conclusione della fase a gironi i betting analyst di Planetwin365 hanno fissato a 15 la conquista della coppa, mentre per i Colchoneros la quota si attesta a 21 su William Hill. Strada più in salita per il Napoli, che nell’urna di Nyon ha pescato il Barcellona. Per gli azzurri il primo storico trionfo in Champions è visto a 41, rispetto ai catalani quotati a 15. La grande favorita è ovviamente il Manchester City, proposta a 3 davanti al Bayern Monaco a 5,50. Proprio i bavaresi saranno gli avversari della Lazio, che necessita di una vera impresa contro la corazzata tedesca: la quota del titolo per gli uomini di Sarri è fissata a 151, mentre la finale paga 67 volte la posta. Un trionfo di una delle tre squadre italiane si gioca a 11.

CHAMPIONS, IL QUADRO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Questo il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League sorteggiato a Nyon:

Porto (POR) – Arsenal (ING)

NAPOLI (ITA) – Barcellona (SPA)

Psg (FRA) – Real Sociedad (SPA)

INTER (ITA) – Atletico Madrid (SPA)

Psv (OLA) – Borussia Dortmund (GER)

LAZIO (ITA) – Bayern Monaco (GER)

Copenaghen (DAN) – Manchester City (ING)

Lipsia (GER) – Real Madrid (SPA)

SECONDA SFIDA CHAMPIONS TRA LAZIO E BAYERN, NEL 2021 VINSERO TEDESCHI

Sarà la seconda sfida di Champions tra Lazio e Bayern Monaco. Le due squadre, sorteggiate per gli ottavi di finale, si sono già affrontate negli ottavi nella stagione 2020-2021: i tedeschi vinsero l’andata all’Olimpico 4-1 e poi in casa per 2-1.

DUE PRECEDENTI TRA NAPOLI E BARCELLONA: SPAGNOLI 2-0

Sono due i precedenti nelle coppe europee tra Napoli e Barcellona. Il doppio confronto sorteggiato a Nyon per gli ottavi di finale sarà il secondo di Champions, dopo quello negli ottavi della stagione 2019-2020: allora finì 1-1 al San Paolo (non ancora Maradona) e 3-1 al Camp Nou. Il Napoli ha affrontato il Barcellona anche nel 2021-2022, nei play-off di Europa League: 1-1 in Spagna, 2-4 al Maradona.

UN SOLO PRECEDENTE TRA INTER E ATLETICO: SUPERCOPPA 2010 AGLI SPAGNOLI

C’è un solo precedente di coppa tra Inter e Atletico Madrid, che si affronteranno negli ottavi di Champions League. Nel 2010 si giocarono la Supercoppa europea, gli spagnoli si imposero 2-0.

INTER, ZANETTI: RISPETTO PER L’ATLETICO, CI FAREMO TROVARE PRONTI

L’Inter affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. La squadra nerazzurra incrocerà dunque la formazione allenata da Diego Simeone nel doppio confronto in programma tra febbraio e marzo (andata a San Siro, ritorno a Madrid). A Nyon, dopo l’esito del sorteggio, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha commentato così l’accoppiamento: “L’Atletico è una squadra difficile da affrontare, conosco molto bene Simeone, siamo stati compagni di squadra, siamo amici. So come prepara le partite, saranno due grandi match tra due grandi squadre- ha detto- C’erano tante grandi squadre, sapevamo che poteva essere un sorteggio complicato. Abbiamo grande rispetto per l’Atletico, conosciamo la loro storia e la loro cultura. Sappiamo come si preparano, saranno difficili da battere. Ma noi siamo nelle condizioni di fare due grandi partite e ci faremo trovare pronti. Le partite sono complicate sia in casa che fuori: fare bene a San Siro sarà importante, ma sarà un doppio confronto equilibrato. Ci sono grandi giocatori, speriamo di essere in forma nel momento della sfida. Siamo contenti di Lautaro, sta segnando tanto. Siamo contenti perché riesce a trasmettere sempre tanta voglia anche ai compagni”.

NAPOLI, MAZZARRI: CONTRO IL BARCELLONA SFIDA AFFASCINANTE

“Avevo detto che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante”. Lo ha detto Walter Mazzarri al sorteggio di Nyon. Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League.