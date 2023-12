Pio e Amedeo, Anna Oxa e Wanda Nara a Domenica In su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Domenica In” con Mara Venier. Ospiti: Pio e Amedeo, Anna Oxa e Wanda Nara direttamente da ‘Ballando con le stelle’

Domenica 17 dicembre, alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quattordicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio, per questa puntata che proseguirà nella raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon.

La puntata si aprirà con il duo comico Pio e Amedeo, campioni di incasso a teatro con il loro tour ‘Felicissimo Show’ ed ora impegnati nella promozione del film ‘Come può uno scoglio’, al cinema dal 28 dicembre per la regia di Gennaro Nunziante. La cantante Anna Oxa sarà protagonista di un’intervista nel corso della quale ripercorrerà la sua lunga carriera artistica tra conduzioni televisive e le quindici partecipazioni al ‘Festival di Sanremo’.

Wanda Nara, protagonista della diciottesima edizione di ‘Ballando con le stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, parlando del suo percorso come ballerina nel noto show del sabato sera di Rai1, ma anche del suo ruolo di mamma e di procuratrice sportiva del marito, il calciatore Mauro Icardi. Jerry Calà, interverrà insieme al cast del film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’, in uscita sulle piattaforme digitali il 24 dicembre e con Jerry Calà si ricorderanno i quarant’anni del celebre film di Carlo Vanzina, ‘Vacanze di Natale’. Massimiliano Gallo, popolare attore napoletano, oltre a raccontare il suo speciale rapporto con la sua città natale Napoli, presenterà il film ‘Napoli Milionaria’, tratto dalla omonima commedia scritta nel 1945 da Eduardo De Filippo, che andrà in onda su Rai1, lunedì 18 dicembre per la regia di Luca Miniero.