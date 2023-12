Online “Di(s)senso”, il primo album di Aka Steve

E’ disponibile online su tutte le piattaforme di streaming digitale “Di(s)senso”, il primo album del cantante Aka Steve

“Di(s)senso” rappresenta l’inizio del percorso artistico di Aka Steve oltre che all’insieme dei pensieri, sensazioni e punti di vista che l’artista ha voluto esprimere sotto forma di rime e ritornelli. Il disco è composto da dieci brani e presenta per lo più tematiche conscious prevalentemente in stile Rap/Hip-Hop con l’aggiunta di melodie Rock, Pop ed R’n’B.

È molto emozionante per Steve poter presentare questa raccolta di brani, in cui in ognuno di essi ha espresso diversi aspetti della propria vita, che lo hanno segnato e gli hanno insegnato molto.

Il nuovo lavoro discografico parla di lui, come della vita in generale, e lavorare a questo album ha rafforzato la sua scelta di fare musica, medium ideale per esprimere sentimenti e pensieri tramite questa, una passione che spera diventerà una professione.

Spiega l’artista a proposito del disco: “DI(S)SENSO rappresenta un modo di uscire allo scoperto ed emergere dal mio guscio di timori e paranoie esprimendo liberamente le mie opinioni e cercando di interagire con gli ascoltatori tramite esperienze personali e riflessioni. Mi sono divertito moltissimo e mi sono sentito libero in ogni fase della realizzazione del progetto. Lavorare in studio è una delle cose più belle e soddisfacenti che abbia mai fatto. Questo è solo l’inizio del mio lavoro e della mia carriera artistica, spero che ogni brano venga apprezzato dagli ascoltatori, così come i miei futuri progetti musicali”.

TRACKLIST:

01 – Non ti sento

02 – Vero

03 – Semi nel cemento

04 – Il caos dei pensieri

05 – Notti insonni

06 – Regaz di Bolo

07 – Lei

08 – Per sempre

09 – Grinta da vendere

10 – Per me stesso.