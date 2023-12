Mercatini, luci e profumi: “Linea Verde” su Rai 1 verso Merano

“Linea Verde” in onda stamani su Rai 1 in Alto Adige, ai mercatini di Merano, aspettando il Natale tra luci e profumi di zenzero e cannella

“Linea Verde” si trasferisce in Alto Adige per immergersi e coinvolgere il telespettatore in un viaggio verso Merano, per respirare l’atmosfera natalizia che pervade la città nella magia dei Mercatini di Natale.

Domenica 17 dicembre alle 12.20 su Rai 1, i conduttori Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi faranno vivere suggestive passeggiate a cavallo tra i boschi di Avelengo per raccontare gli Haflinger, i simpatici cavalli dall’inconfondibile criniera bionda; la filiera del latte, dagli allevatori nei masi, alla trasformazione in burro e yogurt di alta qualità; il pane altoatesino, dalla selezione dei cereali alla produzione di farine e lievito madre; la lana di pecora alpina filata per realizzare il Sarner, la giacca tipica della tradizione altoatesina.

Questi sono solo alcuni degli argomenti che promettono una puntata ricca di emozioni, profumo di cannella e zenzero, e canti di Natale. La puntata è stata realizzata in convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano.