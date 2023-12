Il nuovo singolo di Milo Scaglioni ha anche un videoclip

Disponibile ovunque il video per “Locked in a circle”, ultimo singolo estratto dal disco “Invincible Summer”, il nuovo album di Milo Scaglioni

Dopo l’anteprima su Rumore, è disponibile ovunque il video per “Locked in a circle“, ultimo singolo estratto dal disco “Invincible Summer“, il nuovo album di Milo Scaglioni già su tutte le piattaforme digitali: un secondo romanzo di formazione musicale, dopo 6 anni di assenza, firmato dal menestrello che ama la psichedelia (come lo ha definito XL Repubblica nel 2017).

“Locked in a circle” è un brano che, pur mantenendo l’inevitabile matrice britannica che già conoscevamo, in parte abbandona l’oscurità e la nostalgia psichedelica in cui ci aveva fatto condotto Milo Scaglioni, concedendoci qui un nuovo loop musicale che esplora sentimenti quali lo smarrimento di fronte all’amore, e la paura di perderlo, e descrive la gabbia quotidiana in cui ci rinchiudiamo, lasciandoci con un messaggio tuttavia positivo: “out of the circle/ made your escape/make it better every day”.

Il video è stato diretto da Suranga Katugampala in una ex polleria di Corvetto, chiusa da 15 anni, che è stata trasformata temporaneamente in un bar per le riprese del nuovo film del regista. Il film è un noir psichedelico, una produzione Italo-Srilankese in cui Milo Scaglioni è presente con un cameo musicale.