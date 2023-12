Grande Fratello: Greta si sfoga e attacca Mirko

Grande Fratello, lo sfogo di Greta su Mirko, che ieri ha messo un punto alla sua relazione in sospeso con l’ex tentatrice: “Mi ha presa in giro. Mi sono sentita usata”

“Mi sono sentita una stupida in quella stanza, mi vergognavo di rientrare a casa. Mi sono sentita usata. Tutto quello che credevo non è mai esistito”. Parole amare quelle Greta che dopo la presa di posizione di Mirko oggi si sfoga così con Rosanna Fratello. Ieri l’ex si è collegato con la casa (perché positivo al Covid) per un confronto con lei e senza peli sulla lingua le ha detto che tra loro due è tutto finito. Un annuncio del tutto inaspettato che ha fatto scoppiare in lacrime Greta.

A una settimana di distanza dalla sua eliminazione Mirko Brunetti ha quindi definito una volta per tutte la sua posizione e dopo aver messo un punto con la ex ex Perla, ha voluto mettere la parola fine anche alla relazione (nel limbo) con l’avvenente ragazza che lo aveva spinto a chiudere una storia di cinque anni da un giorno all’altro.

“Ho capito che è svanita la magia-. dichiara quasi incredula l’ex tentatrice di Temptation Island- La magia non passa in una settimana. Mi ha preso in giro. Sono passata per pazza per sette mesi mentre avevo ragione io”.

