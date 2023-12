Viola Valentino torna con la nuova canzone “Gratis”

In radio “Gratis” il nuovo singolo, apripista dell’album a cui dà il titolo, che vede il ritorno di Viola Valentino, già in tutti gli store digitali, in CD e in VINILE

É in radio “Gratis” il nuovo singolo, apripista dell’album a cui dà il titolo, che vede il ritorno di Viola Valentino, già in tutti gli store digitali, in CD e in VINILE colorato in tutti i negozi (Discopiù).

“Gratis” di Viola Valentino, scritto da Serena de Bari e Giuseppe Giocondo, in arte TempoXso, estratto dall’album a cui dà il titolo, offre un’esperienza musicale avvincente con un testo che esplora la complessità delle relazioni amorose. Con il suo caratteristico stile, Viola avverte il partner di non sottovalutare il costo emotivo dell’amore, rivelando una dualità di scherzi e vulnerabilità. La canzone cattura l’attenzione con un mix di melodie coinvolgenti e parole che riflettono la sfumata linea tra il desiderio e la realtà nelle relazioni moderne. “Gratis” si distingue come un’opera autentica e coinvolgente, arricchendo l’album con la firma distintiva di Viola Valentino.

« Dopo il bellissimo duetto della nuova versione di “Comprami” – dice Viola Valentino – con Serena De Bari (giovane artista molto talentuosa che ha partecipato ad Amici, Tali e Quali, Fake Show) prodotta da Luca Venturi e arrangiata dal bravissimo TempoXso, ho scelto ancora loro per il mio nuovo brano “Gratis”.»

Il brano fa parte dell’album uscito il 27 ottobre prodotto da Luca Venturi, per On the set e Prima la musica italiana e contiene, tra gli altri, “Gratis” e “Bipolare”, oltre a “Comprami” nella versione classica e nella versione remix cantata in duetto con Serena de Bari per un totale di 20 tracce su CD e 12 su VINILE stampato in edizione limitata, numerata e colorata.

Tutte le canzoni scelte sono molto significative per Viola Valentino, scritte tra gli altri da autori importanti della musica italiana, tra i quali Cristiano Minellono, Renato Brioschi, TempoXso, Serena de Bari, Andrea Gallo, Giovanni Germanelli, Francesco Mignogna, Mirko Verrengia, Francesco Serra e tanti altri.

Viola Valentino inizia giovanissima la carriera di cantante e modella. Raggiunge la notorietà nel 1979 con il 45 giri “Comprami”, che in pochi mesi vende un milione di copie. Il successo prosegue con “Sei una bomba”, “Sera coi fiocchi” (1980) e “Giorno popolare” (1981), e raggiunge il culmine con il lancio del brano “Sola”, tratto dal film Delitto sull’autostrada, a cui partecipò in qualità di attrice al fianco di Tomas Milian. Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con “Romantici“, altro brano di grande successo che raggiunge le 400.000 copie vendute. Per lei hanno scritto: Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Dario Gay, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna Nocetti e lo stesso Riccardo Fogli, col quale è stata sposata dagli anni 70 sino alla separazione avvenuta nei primi anni 90. Nel 2004 è uscita la doppia raccolta “Made in Virginia vol. 1 e vol. 2” con cui la cantante festeggia i venticinque anni di carriera, raccogliendo il meglio della sua produzione, unitamente a tre inediti “Dea”, “F.a.T.a” e “La schiava”. Viola Valentino da sempre attenta alle tematiche sociali tratta argomenti come la violenza sulle donne con l’album del 2010 “I Tacchi di Giada” e la lotta all’omofobia con il singolo “Domani è un altro giorno” inciso in quattro lingue: italiano, francese, inglese e spagnolo. Nella sua carriera ha pubblicato dodici album. Nel febbraio 2019 esce la raccolta “Le perle di Viola” con nuove versioni dei suoi storici successi, nel 2020 “ E Sarà per sempre”. Finalmente è disponibile “Gratis” l’album numero 13 della sua carriera.

Viola Valentino da questo autunno e fino a tutto il 2024 sarà in giro per l’Italia con il suo nuovo spettacolo “Gratis Tour”.