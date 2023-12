Torna il il Premio Internazionale BOOKS for PEACE

Il 17 Dicembre presso Palazzo Cesi, storica sede della Casa Generalizia dei Salvatoriani in via della Conciliazione, il Premio Internazionale BOOKS for PEACE 2023

Il 17 Dicembre presso Palazzo Cesi, storica sede della Casa Generalizia dei Salvatoriani in via della Conciliazione, i big della Cultura e delle Attività Sociali saranno insigniti del Premio Internazionale BOOKS for PEACE 2023. L’edizione di quest’anno è dedicata alla VITA, alla Maternità, alla lotta contro le Bambine Spose e contro l’Infibulazione, questa edizione è dedicata all’Agenzia delle Nazioni Unite UNFPA Albania. Il premio BOOKS for PEACE è oramai una realtà internazionale consolidata, presente in 5 continenti e in 61 paesi, l’edizione 2023 ha ricevuto il Patrocinio della UNFPA Albania, della FICLU (Federazione delle associazioni UNESCO Italia) e di tre club UNESCO: Brasile, Tangeri e Mauritania.

“Sono molto felice dello sviluppo e del successo che sta avendo il Premio BOOKS for PEACE nel mondo. Quest’anno abbiamo un motivo di orgoglio in più, abbiamo premiato il Premio Nobel per la Pace 2018 il Medico Congolese dr. Denis Mukwegw, la Vicepresidentessa del Parlamento Europeo On. Pina Picierno, abbiamo coorganizzato un’edizione Concerto di beneficenza del Tour “Noi” di Katia Ricciarelli, Francesco Drosi, Francesco Zingariello per BOOKS for PEACE & FISPES Lazio (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) al Teatro San Babila. Chiuderemo in bellezza le attività 2023 in dicembre con un grande regalo che idealmente metteremo sotto l’albero di Natale” afferma il Presidente Internazionale del Premio Antonio Imeneo.

Tra gli eccellenti premiati nella chiusura natalizia annoveriamo il Dr. Salvatore Calleri Presidente Fondazione Caponnetto (www.antoninocaponnetto.it), Renato Scalia Presidente Ass.ne Gli Amici di Daniele (www.gliamicididaniele.it), la Dr.ssa Cecilia Sandroni founder della piattaforma di diritti umani e cultura www.italiensPR.com, il Dr. Stefano Tamburini scrittore e giornalista, autore di “Il Prezzo da pagare” (storie di donne e uomini ribelli, quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili), il Dr. Astutillo Malgioglio, medico ex portiere di Roma, Lazio e Inter, protagonista di un costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia, AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.

Il riconoscimento BOOKS for PEACE – booksforpeace.org- viene concesso alle organizzazioni ed alle persone che si prodigano per promuovere la Cultura, l’Integrazione, la Pace, i Diritti Umani e lo Sport a livello mondiale