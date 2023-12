Previsioni meteo 16 dicembre 2023: ancora instabilità al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 dicembre 2023: prosegue la fase di tempo stabile ma freddo sulle regioni centro-settentrionali, isolate piogge al meridione

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questo weekend che precede quello di Natale. Al Nord e al Centro infatti il clima è freddo ma asciutto mentre al meridione, anche nella giornata di oggi, avremo possibilità di piogge e neve sull’Appennino a quote superiori ai 1000 metri.

Attenzione però perché la svolta è dietro l’angolo. In queste ore assistiamo infatti all’espansione di un gigantesco anticiclone sui settori occidentali dell’Europa, con possibili record. Valori di pressione al suolo che tra Isole Britanniche e Francia potrebbero anche superare i 1040 hPa. L’Italia in una prima fase resterà più ai margini con l’aria fredda che continuerà ad affluire scorrendo lungo il bordo orientale dell’alta pressione. Entro l’inizio della prossima settimana però potremmo assistere ad un secondo aumento termico anche sul Mediterraneo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 16 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molti addensamenti bassi. Al pomeriggio ancora tempo stabile e con maggiori schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvole in transito e schiarite, deboli piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi salvo deboli precipitazioni sull’Abruzzo. In serata locali nevicate sull’Appennino fino a 700-800 metri, nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio nessun variazione con tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni diffuse e neve in calo fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .