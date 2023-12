La serie “La Unidad” in prima Tv su Rai 4: la trama dei nuovi episodi

La seconda stagione della serie “La Unidad”, che racconta la vita di un gruppo di agenti di polizia dell’antiterrorismo tra il Marocco e la città spagnola di Melilla, su Rai 4: la trama

Una serie che racconta la vita di un gruppo di agenti di polizia dell’antiterrorismo che opera sul confine tra il Marocco e la città spagnola di Melilla: sabato 16 dicembre alle 21.20 su Rai 4 prende il via la seconda stagione in prima visione assoluta della serie action/thriller “La Unidad”, che sarà trasmessa in prima serata con due episodi ogni settimana.

Basata sulle vere testimonianze di professionisti della lotta al terrorismo internazionale, “La Unidad” è Guidata dal Commissario Capo Carla Torres, la squadra dovrà affrontare, nella seconda stagione, una situazione senza precedenti quando un’operazione di routine li renderà inaspettatamente bersaglio di spietati terroristi; allo stesso tempo, gli agenti dovranno scoprire se c’è una talpa nella squadra guidata da Carla Torres.

Il creatore della serie Alberto Marini, sceneggiatore di alcuni ottimi successi del cinema spagnolo come “Bed Time” e “Desconocido – Resa dei conti”, torna alla scrittura anche della seconda stagione, così come Dani de la Torre (“Desconocido”) dirige tutti gli episodi anche di questa stagione. L’attore Nourdin Batan, noto per le serie di successo “HIT” e “30 Monedas”, si aggiunge al cast in un ruolo di rilievo.