Interporti italiani più digitali con la piattaforma FVS – ELODIE

Il nuovo sito web FVS – ELODIE è finalizzato alla digitalizzazione della rete interportuale italiana, per dotare tutti interporti italiani di un Freight Village System

Curato da UIR e da Massimo Arnese, Consigliere Delegato per l’innovazione tecnologica e digitale, ha visto oggi l’attivazione in rete un nuovo portale web: FVS (Freight Village System) – ELODIE, questo il nome del nuovo portale, acronimo di European Logistic Organized Data Interchange Environment, questo il link: www.elodie-fvs.com/.

Il nuovo sito web FVS -ELODIE è finalizzato alla digitalizzazione della rete interportuale italiana, in esso troviamo la proposta progettuale di U.I.R. per dotare tutti interporti italiani di un Freight Village System (FVS), con standard europei, attraverso un sistema federato ed interoperabile con il Gateway Italia che RAM Spa sta realizzando per conto del MIT.

Attraverso FVS-ELODIE, gli interporti italiani intendono essere parte attiva nei processi di transizione digitale disegnati dall’Unione Europea, attraverso un adeguamento delle proprie dotazioni informatiche ed una integrazione delle stesse con i protocolli di scambio dati a livello nazionale ed Europeo.

FVS-ELODIE federazione digitale degli interporti rappresenta quindi un ecosistema di strumenti e tecnologie che rende le piattaforme di gestione dei nodi interoperabili ed intercomunicanti, mettendo a sistema i flussi digitali e rendendo fruibili alla rete i dati attualizzati e di forecast in formato elettronico. Lo scopo è diventare uno strumento concreto per favorire la crescita e la competitività della nostra rete logistica nazionale, supportare le attività di integrazione del MIT coi sistemi Europei sulle reti TEN-T, utilizzare le risorse del PNRR per perseguire in modo concreto gli obiettivi del Green Deal di efficientamento, sviluppo e sostenibilità della catena logistica nazionale.