In streaming “Solite chiacchiere” di Francesca Michielin: il testo della canzone

Si è conclusa da pochi giorni la diciassettesima stagione di X Factor che ha visto Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice per il secondo anno consecutivo, ma per la cantautrice è già tempo di nuova musica: “Solite Chiacchiere” è il nuovo singolo, su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy da ieri.

Nato dalla collaborazione con il polistrumentista, autore e produttore romano Matteo Montalesi, in arte Esseho, “Solite chiacchiere” è un ritorno alle origini indie-pop di Francesca Michielin, da sempre il suo marchio di fabbrica.

“Solite Chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione– spiega Francesca- un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita”.

La produzione di “Solite chiacchiere” è stata affidata a Esseho e Marta Venturini, producer di spicco nel panorama pop e indipendente italiano, che hanno donato al brano un tocco allo stesso tempo potente e essenziale.

Francesca Michielin porterà il nuovo singolo, oltre alle sue più amate canzoni del passato, sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma.

Mi spiace ma non ho più voglia di baciarti ancora

Vorrei andare a una festa per ballare da sola

Perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera, ma

C’è troppa luce per vedere le stelle

Mare d’inverno mi fa stare male

Non mi va di ascoltare le solite chiacchiere

Indossare solite maschere

I tuoi respiri su di me

Raccoglierai le lacrime ancora, ancora, ancora, poi passerà

Ho cercato l’amore nel mare, mare, mare

Fino ad affogare

Fa male, male, ma lo posso sopportare

Mi spiace se ci ho messo troppo per lasciarti andare

Ma finalmente ho alzato la testa

Non so cercare a terra cosa resta

Con le scuse che mi raccontavi

Prendendo a calci tutti i sentimenti

Cosa me ne importa, ora è un’altra storia

Tiro dritto anche per stavolta

Non mi va di ascoltare le solite chiacchiere

Indossare le solite maschere

E alzare il volume per non sentire la mia testa che fa

Inciampare sulle pozzanghere, di lasciare solo per non piangere

Io non sono come te

Raccoglierai le lacrime ancora, ancora, ancora, poi passerà

Ho cercato l’amore nel mare, mare, mare

Fino ad affogare

Fa male, male, ma lo posso sopportare

Che fa se pioverà ancora, ancora, ancora ma passerà

Ho sommerso l’amore nel mare, mare, mare

Senza respirare

Fa male, male, ma lo posso sopportare