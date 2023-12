Hiroshima Mon Amour online con “Non sarò più con te”

Dopo alcuni anni di silenzio, gli Hiroshima Mon Amour tornano a sorpresa sulle scene musicali con un nuovo brano inedito intitolato ” Non sarò più con te”. Il singolo è stato reso disponibile esclusivamente tramite la distribuzione digitale sulle piattaforme di streaming, senza alcun preavviso o annuncio sui social da parte della band. Gli Hiroshima Mon Amour non facevano sentire la loro voce dal lontano 2015, anno in cui rilasciarono ben due album in un solo anno: il disco di inediti Australasia e la raccolta Ogni Singolo Movimento. Da allora, il loro pubblico ha atteso con impazienza nuove produzioni musicali, e ora finalmente è arrivato il momento di deliziarli con questa nuova traccia.

La sorpresa è stata anche per l’etichetta discografica Danze Moderne, che ha dichiarato di non aver previsto questa uscita discografica e che la band si è riunita in studio lo scorso mese di agosto per registrare il brano, elaborandolo in tempi rapidissimi. Ad un primo ascolto, Non sarò più con te sembra richiamare le atmosfere plumbee e “siberiane” del loro secondo album Dedicata, ma con l’aggiunta di un tocco di elettronica in più, che evolve il loro sound distintivo. Il testo, ermetico ed introspettivo, è intriso di una rassegnata inquietudine, che accentua i toni già drammatici della musica. L’attesa per il nuovo singolo degli Hiroshima Mon Amour è stata ripagata con una produzione che sancisce un ritorno alle radici sonore della band, pur mostrando una maturità e una sperimentazione che confermano la loro continua evoluzione artistica. L’uscita di “Non sarò più con te è stata accolta con entusiasmo dai fan, curiosi di scoprire cosa riserva il futuro per questa iconica band italiana.

Il singolo digitale “Non sarò più con te” degli Hiroshima Mon Amour è disponibile per l’ascolto solo sulle principali piattaforme di distribuzione digitale (Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, YouTube Music, ecc…).

Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale dell’etichetta Danze Moderne: https://www.facebook.com/danzemoderne