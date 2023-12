Grande Fratello, la storia infinita: stasera Mirko incontrerà Greta

Grande Fratello, Mirko a Verissimo: “Stasera incontrerò Greta, ecco cosa le dirò”. L’ex concorrente del reality ha parlato anche di quando hanno temuto che lei fosse incinta

Mirko Brunetti è uscito dal Grande Fratello, ma continua a far parlare di sé. Il reality volente o nolente continua a girare intorno al triangolo tra lui e le due ex, (la storica Perla, 5 anni insieme prima di Temptation Island, e la tentatrice Greta), che presto diventerà un quadrato con l’entrata nella casa di Luca Vetrone.

Ma prima a tornare nella casa più spiata di Italia sarà proprio Mirko, che dopo essersi chiarito con Perla, stasera incontrerà Greta. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex concorrente del Gf oggi pomeriggio a Verissimo.

Interrogato da Silvia Toffanin sui suoi sentimenti verso le due ex riguardo il bel reatino ha fatto chiarezza. “Una storia di 5 anni non può essere paragonato a una di pochi mesi. È stata una storia intensa quella con Greta ma non siamo stati bravi a gestire la pressione mediatica. Per Greta provo ancora dei sentimenti ma abbiamo due vite completamente diverse, mi vedo un po’ lontano da lei”, le parole di Brunetti che poco dopo però a domanda diretta risponde con schiettezza: “Non sono innamorato di Greta e con Perla è finita”.

“Stasera al Grande Fratello vedrò Greta, le dirò tutto quello che penso e che ho visto durante la mia eliminazione. Sto mettendo Mirko al primo posto. Mi voglio godere dei momenti per me”, conclude.

Nel corso dell’intervista Brunetti ha anche chiarito che lui e Greta non stavano programmando di avere un figlio insieme. “C’è stato un attimo di passione in cui abbiamo avuto paura (che fosse incinta ndr), ma per fortuna è andata bene. Mi sarei preso le mie responsabilità, ma non lo cercavamo e non lo volevamo. A lungo termine lo abbiamo ipotizzato, ma non dopo tre mesi”.