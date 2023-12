Bristol Myers Squibb sigla accordo per Mirati Therapeutics

Bristol Myers Squibb ha siglato un accordo da 4,8 miliardi di dollari per l’acquisto di Mirati Therapeutics e del suo farmaco antitumorale Krazati (adagrasib)

Bristol Myers Squibb ha siglato un accordo da 4,8 miliardi di dollari per l’acquisto di Mirati Therapeutics e del suo farmaco antitumorale Krazati (adagrasib), che mira a quella che un tempo era ritenuta una mutazione elusiva del KRAS (”undruggable”). Bristol Myers ha dichiarato che prevede di concludere l’accordo entro la prima metà del 2024.

La multinazionale Usa pagherà 58 dollari per azione. Si tratta di circa 2 dollari in meno rispetto al prezzo di chiusura di Mirati di venerdì, dopo che le azioni si erano impennate in seguito a una notizia di Bloomberg secondo cui Sanofi stava valutando un accordo per l’azienda biotecnologica.

Inoltre, per ogni azione Mirati posseduta, gli azionisti di Mirati riceveranno un diritto di valore contingente (CVR) non negoziabile del valore potenziale di 12 dollari per azione in contanti, che rappresenta un’ulteriore opportunità di valore di 1,0 miliardi di dollari. La transazione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di Bristol Myers Squibb e di Mirati.

“Siamo entusiasti di aggiungere queste attività al nostro portafoglio e di accelerarne lo sviluppo nel tentativo di offrire ai pazienti oncologici un maggior numero di trattamenti”, ha dichiarato Giovanni Caforio, Chief Executive Officer e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bristol Myers Squibb.

“L’operazione Mirati è in linea con i nostri obiettivi di sviluppo aziendale, grazie a una forte integrazione strategica, a un’ottima scienza e a chiare opportunità di creazione di valore per i nostri azionisti. Inoltre, sfruttando le nostre competenze e capacità, compresa la nostra infrastruttura commerciale globale, garantiremo che i pazienti di tutto il mondo possano beneficiare del portafoglio di farmaci innovativi di Mirati.”

Adagrasib è stato approvato lo scorso anno come trattamento di seconda linea per gli adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico con mutazione KRAS G12C. È il secondo farmaco contro il KRAS approvato dopo Lumakras di Amgen. Le vendite di Krazati non sono tuttavia esplose e nella relazione sugli utili del secondo trimestre 2023, Mirati ha riportato un fatturato netto di 13,4 milioni di dollari per Krazati. Nello stesso periodo, Lumakras ha generato un fatturato di 77 milioni di dollari.

Ma una recente decisione dell’Fda hanno creato una nuova chance per il farmaco di Mirati. La scorsa settimana, un comitato consultivo della Fda ha stabilito che i dati di conferma su Lumakras non possono essere interpretati in modo affidabile. Sebbene gli analisti abbiano notato che la Fda probabilmente non ritirerà Lumakras dal mercato, Krazati potrebbe ora ottenere l’approvazione completa prima di Lumakras, il che potrebbe tradursi in maggiori vendite.

Entrambi i farmaci di Amgen e Mirati sono stati autorizzati secondo il percorso di approvazione accelerata. I dati di conferma dell’approvazione di Krazati sono attesi per la prima metà del prossimo anno. I risultati di un altro studio molto atteso, che combina Krazati con l’inibitore del checkpoint Keytruda di Merck nel cancro del polmone, saranno presentati all’ESMO nel corso del mese di ottobre.

Adagrasib ha anche diverse caratteristiche che lo posizionano favorevolmente rispetto ad altri inibitori di KRASG12C, tra cui la sua lunga emivita e la capacità dimostrata di essere combinato con un inibitore di PD-1 nel trattamento di prima linea del NSCLC negli studi clinici di Fase 1 e 2. Adagrasib ha dimostrato una penetrazione nel sistema nervoso centrale (SNC) e risposte intracraniche in pazienti con metastasi cerebrali attive e non trattate.

Inoltre, ha mostrato forti dati di efficacia come trattamento di seconda e terza linea per i pazienti con tumore del colon-retto in combinazione con cetuximab e come monoterapia nell’adenocarcinoma duttale del pancreas precedentemente trattato. È in corso una collaborazione con gli enti regolatori per portare adagrasib ai pazienti in questi contesti terapeutici nel prossimo futuro.

Nella pipeline di Mirati ci sono altri farmaci interessanti, anche se in fasi precoci di sviluppo.

Il primo è MRTX1719, un potenziale inibitore di PRMT5 cooperativo con MTA in fase 1 di sviluppo, ha mostrato dati incoraggianti di efficacia precoce in diversi tipi di tumore con delezione di MTAP, tra cui NSCLC, colangiocarcinoma (tumore del dotto biliare) e melanoma, senza evidenziare finora tossicità ematologiche significative associate agli inibitori non selettivi di PRMT5. MRTX1719 ha come bersaglio i tumori privi di MTAP, che rappresentano circa il 10% di tutti i tumori. L’inizio della sperimentazione clinica di fase 2 per MRTX1719 è previsto per la prima metà del 2024.

Poi c’è un programma per l’abilitazione di KRAS e KRAS, che comprende MRTX1133 e MRTX0902. MRTX1133 ha come bersaglio la mutazione KRASG12D, implicata in tipi di tumore chiave, come il cancro del pancreas, il NSCLC e il cancro del colon-retto.

MRTX0902 è un inibitore di SOS1 in fase 1 di sviluppo clinico con il potenziale per l’uso in combinazione con altri agenti che mirano alla via MAPK/RAS, tra cui Krazati. La mutazione KRASG12D è implicata in oltre il 30% dei pazienti affetti da tumore al pancreas, una malattia che presenta un elevato fabbisogno medico non soddisfatto.

Informazioni su KRASG12C nel NSCLC

Il carcinoma polmonare è uno dei tumori più comuni al mondo, con 2,21 milioni di nuovi casi e 1,8 milioni di decessi nel 2020.1 Il carcinoma polmonare è costituito da NSCLC in circa l’85% dei casi e da carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) in circa il 15% dei casi.2 KRASG12C è la mutazione KRAS più comune nel NSCLC, presente in circa il 14% dei pazienti con adenocarcinoma polmonare, ed è una mutazione biomarcatore di cattiva prognosi.