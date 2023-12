“Tema. 40 anni di Filarmonica della Scala” stasera su Rai 5

“Tema. 40 anni di Filarmonica della Scala”, in onda venerdì 15 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5: le anticipazioni

Una memorabile esecuzione della Sinfonia n. 4 di Brahms, diretta da un “sacerdote” della musica come Carlo Maria Giulini sul podio la Filarmonica della Scala il 30 maggio 1988. La propone “Tema. 40 anni di Filarmonica della Scala”, in onda venerdì 15 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5.

A seguire “La Filarmonica della Scala e Milano. Ritratto in 4 movimenti per città e orchestra” racconta cosa accomuni Filarmonica della Scala e Milano? Tempo, Esperienze, Mutamenti e Azione, come i 4 movimenti di una sinfonia, mostrano ciò che ha reso l’orchestra una realtà in evoluzione, ma fedele a sé stessa. La città non è solo la casa del Teatro più famoso al mondo, ma interlocutrice e compagna di eventi.