“Quelli che mi vogliono morto” con Angelina Jolie su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 in onda “Quelli che mi vogliono morto”, un thriller d’azione con protagonista Angelina Jolie: la trama del film

Angelina Jolie è Hannah Faber in “Quelli che mi vogliono morto”, il thriller-action del 2021 che Rai 4 propone venerdì 15 dicembre 21.20. Hannah lavora come vigilessa del fuoco in una località boschiva del Montana ed è rimasta scossa da un recente evento tragico che l’ha resa insicura. Nella stessa città, il mite contabile Owen si trova al centro di un misterioso intrigo e, capendo che qualcuno è sulle sue tracce per ucciderlo, si allontana dalla città con il figlio Connor.

Una serie di circostanze porterà Hannah a proteggere proprio il piccolo Connor da due sicari disposti a tutto per eliminare ogni testimone delle loro azioni. Basandosi sul romanzo “Those Who Wish Me Dead” di Michael Koryta, il regista e sceneggiatore Taylor Sheridan (“I segreti di Wind River”, “Yellowstone”) dà vita a un serratissimo thriller d’azione che si affida al talento della Jolie per raccontare una storia di sopravvivenza e crescita personale che non mancherà di appassionare gli spettatori.