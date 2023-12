La società di consulenza NTT DATA vince il Premio Innovazione SMAU per il percorso di innovazione interna sviluppato con Startup Geeks

SMAU , il più importante evento annuale italiano in ambito innovazione e startup, ha premiato lo scorso 18 Ottobre Elena Ciccarelli, Head of Tangity Italia (Area Centro Sud), il brand di NTT DATA che si occupa di design, per il progetto di innovazione interna sviluppato grazie al percorso di formazione disegnato da Startup Geeks , il più grande incubatore di startup in Italia.



Il Premio Innovazione, viene assegnato a imprese ed enti locali considerati esempi virtuosi di innovazione nel modello organizzativo, di prodotto o di processo, nella trasformazione digitale o nell’open innovation. Così facendo le imprese vincitrici condividono la propria strategia di innovazione per essere di ispirazione alle altre organizzazioni e per far nascere eventuali collaborazioni.

“Sono felice di questo premio perché è il risultato del lavoro di sostegno e promozione dei nostri talenti. Questo però è solo l’inizio di un percorso che vede i dipendenti di NTT DATA sempre più coinvolti nella crescita aziendale e nella scrittura della sua storia.” spiega Elena Ciccarelli, Head of Tangity (Area Centro Sud)



Il percorso con Startup Geeks: dare le migliori competenze imprenditoriali ai dipendenti per farli diventare protagonisti del loro lavoro

Il programma di formazione creato da Startup Geeks per i dipendenti di Tangity Italia è basato sulla metodologia lean startup che permette di validare delle idee di business prima di lanciarle sul mercato, dopo un attento studio e lavoro per capirne il potenziale.

L’incubatore ha organizzato ed erogato un percorso di 6 mesi, in cui i dipendenti di Tangity Italia hanno partecipato a una call for ideas come veri startupper e sviluppato delle proposte di business, organizzati in squadre multidisciplinari. Durante tutto il periodo, i partecipanti hanno avuto accesso a contenuti formativi in merito a tutti gli step fondamentali per avviare una startup, hanno incontrato mentor e ricevuto il supporto degli startup analyst di Startup Geeks . Tra le 25 proposte, 3 hanno avuto accesso al percorso di incubazione e validazione e sono state presentate ad una giuria composta dal Top Management NTT DATA.

Oltre ad accrescere le conoscenze e a migliorare coinvolgimento e collaborazione, il progetto ha avuto lo scopo di stimolare i partecipanti a sperimentare i metodi agili tipici delle startup e diversi dalle modalità di lavoro di una multinazionale, a sviluppare una mentalità imprenditoriale e a imparare come presentare al meglio un’idea per convincere potenziali investitori a finanziarla.

“Questo progetto è la prova che le aziende possono crescere e sviluppare nuovi business partendo dallo sviluppo delle competenze e dalle idee dei loro stessi dipendenti. Con Startup Geeks il nostro compito è proprio quello di fare in modo che le grandi aziende possano prendere dal mondo startup la metodologia che ha dato vita a grandi storie imprenditoriali e trasmetterla ai propri collaboratori, migliorando il loro coinvolgimento in azienda e portando della vera innovazione in azienda.” spiega Alessio Boceda, co-founder di Startup Geeks.