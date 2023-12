Noicompriamoauto.it apre a Teramo la filiale numero 60

Noicompriamoauto.it cresce in Italia e apre a Teramo la 60esima filiale, la prima micro-branch in un centro commerciale

noicompriamoauto.it – brand parte di AUTO1 Group SE, che si rivolge ai privati per la vendita online di auto usate – annuncia la 60° filiale a Teramo e cinque nuove aperture strategiche entro fine anno, ampliando così la propria rete sul territorio nazionale.

La filiale di Teramo segna un importante traguardo nel percorso di crescita di noicompriamoauto.it. Si tratta, infatti, della prima micro-branch del Paese inaugurata all’interno di un centro commerciale. noicompriamoauto.it sceglie di puntare sull’Abruzzo – regione fino ad oggi non ancora presidiata – e su una location strategica – lo shopping “Gran Sasso” – avviando per l’occasione una collaborazione con Cushman & Wakefield, tra i principali player nel settore del real estate e gestore degli spazi del centro commerciale.

La crescita capillare è uno dei punti chiave della strategia di noicompriamoauto.it che risponde positivamente alle richieste del mercato, apprestandosi a chiudere il 2023 con numeri positivi: con 13 nuove aperture entro fine anno arriverà a quota 65 il numero di filiali sul territorio nazionale, pari a un +20% sull’anno precedente. Entro fine anno sono previste, infatti, altre 5 nuove filiali che interesseranno le città di Vigevano, Lecco, Ferrara, Udine e Latina.

Con le prossime aperture di Vigevano e Lecco e un totale di 18 filiali, la Lombardia conta più centri noicompriamoauto.it in Italia, in linea con gli ultimi dati UNRAE (agosto 2023) che in questa regione evidenziano il maggior numero di passaggi di proprietà (12,8%), rispetto alla media nazionale (4,99%).

“L’Italia rappresenta un mercato promettente e dinamico per noicompriamoauto.it, spinto dal buon livello di fidelizzazione da parte dei consumatori e da una domanda sempre crescente di auto di seconda mano, come emerge dall’ultima fotografia scattata da UNRAE che evidenzia in generale un andamento positivo del mercato dell’usato con 9 mesi consecutivi di crescita” – commenta Michele Castiglioni, Purchasing Director Italia di AUTO1 Group. “Dopo l’inaugurazione di Teramo e le prossime aperture nel Centro-Nord, puntiamo ad una presenza ancora più capillare per raggiungere aree ad oggi non ancora presidiate, venendo così incontro alle esigenze di un numero sempre maggiore di clienti. La soddisfazione degli utenti è per noi fondamentale, per questo offriamo loro un servizio quanto più possibile rapido, affidabile e accessibile a tutti” – aggiunge Castiglioni.