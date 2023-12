Nasce Gin Tabar Ciliegia di Vignola IGP, il nuovo distillato Casoni in Limited Edition che amplia la linea di prodotti

Un invito ad esplorare gli aromi e i profumi di una terra unica, l’Emilia Romagna. Nasce da queste premesse la nuova limited edition Gin Tabar Ciliegia di Vignola IGP.

L’antica distilleria Casoni rinnova l’offerta di spirits, ampliando la linea Tabar, già composta da Gin Tabar classico e dal Gin Tabar Bergamotto. Gin Tabar Ciliegia di Vignola IGP è un omaggio inequivocabile al territorio emiliano, dove la storica azienda affonda le radici e a cui è profondamente legata. Il nuovo gin ambisce a valorizzare le materie prime 100% locali, permettendo a tutti i gin lovers di assaporarle sotto forma di prezioso distillato.

“La Linea Tabar accoglie una nuova declinazione di gusto, formulata con le pregiate Ciliegie di Vignola IGP. È per noi un privilegio potere utilizzare un prodotto unico e riconosciuto a livello nazionale per la creazione del nostro gin. Un piacere raffinato pensato per sorprendere i massimi esperti sul campo con i sentori dolci e aromatici delle ciliegie miscelati a bacche di ginepro e a botaniche accuratamente selezionate.”, ha dichiarato Manuel Greco, Trade Marketing Manager di Casoni, in occasione dell’evento di lancio.

“Oltre alla spiccata varietà aromatica, Gin Tabar Ciliegia IGP si distingue per l’elevata versatilità che lo rende perfetto per la realizzazione di intramontabili gin tonic, innovativi signature drink e immancabili twist on classic”, ha aggiunto Greco.

Questa nuova declinazione del rinomato Tabar è infatti estremamente eclettica, ideale per aggiungere un tocco unico ad ogni cocktail a base di Gin. Ecco alcune modalità di consumo suggerite per assaporare al meglio la sua fragranza:

Tabar & Tonic

5 cl di Gin Tabar Ciliegia di Vignola IGP

15 cl acqua tonica

Garnish: una Ciliegia sotto spirito

Tabar Bramble

4 cl di Gin Tabar Ciliegia di Vignola IGP

1,5 cl di succo di limone

1 cl di sciroppo di zucchero

1,5 cl di liquore alle more

Garnish: 2 more e 1 fetta di limone

Le 500 bottiglie della limited edition Gin Tabar Ciliegia di Vignola IGP saranno in vendita già nel periodo natalizio. L’obiettivo strategico è quello di promuovere il potenziale e la duttilità della linea Tabar, in grado di attirare target differenti e di proporsi al mercato del beverage con prodotti sempre freschi e accattivanti.