Maxi prestito a ONEX per il cantiere navale di Elefsina in Grecia

Prestito di 125 milioni di dollari a ONEX Elefsis Shipyards and Industries – ONEX per la riabilitazione e la modernizzazione del cantiere navale di Elefsina

Il governo federale degli Stati Uniti ha acconsentito a fornire un prestito di 125 milioni di dollari a ONEX Elefsis Shipyards and Industries (ONEX) per la riabilitazione e la modernizzazione del cantiere navale di Elefsina, vicino ad Atene, in Grecia. Questo finanziamento è reso disponibile attraverso la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), l’istituzione finanziaria di sviluppo del governo federale.

La posizione strategica del cantiere navale vicino alle principali rotte commerciali del gas consentirà a ONEX di proporlo come hub di approvvigionamento energetico per le rotte di navigazione LNG nel Mediterraneo e nell’Egeo. L’espansione della capacità del cantiere navale di servire le navi metaniere non solo promuoverà la sicurezza e la diversificazione energetica europea, ma creerà anche nuovi posti di lavoro locali. Si prevede che l’investimento di DFC aumenterà la capacità del cantiere navale di servire fino a 200 navi all’anno. Inoltre, il progetto includerà la costruzione di un impianto solare da 30 MW per fornire energia al cantiere navale e alla rete locale. L’investimento di DFC mira a trasformare il cantiere navale in un hub di approvvigionamento marittimo ed energetico strategico per la regione. Con il sostegno di DFC, ONEX amplierà la capacità del cantiere navale di riparare e aggiornare le navi, in particolare le navi metaniere (LNG) che servono il vicino terminal LNG di Revithoussa.