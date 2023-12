L’Hotel Traiano a Roma diventa 4L Collection Hotels

4L Collection Hotels rileva l’Hotel Traiano a Roma. Numeri in crescita e nuove acquisizioni per il gruppo alberghiero che punta sulla Capitale

4L Collection Hotels conferma la crescita del gruppo con l’acquisizione di una nuova struttura nel centro storico di Roma e il proseguimento di investimenti per il mantenimento di standard elevati e il raggiungimento di obiettivi sia quantitativi che qualitativi.

Con oltre 860 camere in 8 strutture distribuite nelle zone di maggior interesse della Capitale 4L Collection Hotels è un gruppo alberghiero affermato e solida realtà presente da tempo a Roma, che si poggia su una tradizione di oltre quarant’anni di accoglienza. Un brand di hôtellerie in continua evoluzione che punta sullo sviluppo dei servizi, in un’ottica di ricerca incessante e di massima attenzione all’ospite, sia esso business o leisure.

Ultimo tassello in ordine di tempo del piano di crescita del gruppo è l’acquisizione dell’Hotel Traiano, una struttura di 4 piani per 42 camere, situata a ridosso di un sito archeologico di grandissimo interesse, fra i luoghi di maggior prestigio e rilievo turistico della Capitale, i Fori di Traiano.

“4L Collection Hotels conferma la volontà di investire su Roma – spiegano Alessandro, Beatrice e Laura Lazzarini, alla guida del gruppo – con l’obiettivo di rimettere la Capitale al centro dell’ospitalità internazionale, attraverso un’offerta di alta qualità che incontra le esigenze di un’utenza sia business che leisure.”

Una crescita, quella del gruppo, dovuta alla fiducia dimostrata da parte della clientela, grazie a un concetto di ospitalità in grado di mettere al centro le persone e di offrire esperienze su misura del singolo.

4L Collection Hotels punta, per i prossimi anni, non solo a una crescita in termini finanziari e di presenza sul mercato ma anche alla promozione di progetti ad hoc per la valorizzazione del territorio, attraverso partnership e attività a supporto del made in Italy, del design, della moda, dell’artigianato e dell’alta manifattura. Sono, inoltre, in programmazione progetti pro bono di supporto di realtà benefiche, con l’obiettivo di essere parte attiva della crescita della comunità e di realizzare interventi fattivi che abbiano impatto realmente positivo sulle persone.

“Quando investiamo in una nuova struttura – spiega Laura Lazzarini, a capo di 4L Collection Hotels insieme ai fratelli Alessandro e Beatrice – non abbiamo in mente solo l’ampliamento di un business ma pensiamo, invece, a valorizzare l’identità di un territorio, a promuovere lo sviluppo di servizi a supporto non solo degli ospiti ma anche di tutta la comunità che ruota attorno ai nostri hotel.”