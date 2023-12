Gestionali low cost per le imprese con la startup No Code Solutions

No Code Solutions, startup innovativa appena nata a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, fornisce gestionali a basso costo alle Pmi

“L’idea è semplice ed è racchiusa dentro la parola “M.E.Di.Co.”, ossia “My enterprise digital coach”. Il nostro obiettivo è creare un gemello digitale dell’azienda, un software capace di gestire tutti i flussi, dai rapporti coi clienti al bilancio. Una sorta di manager digitale che cambierà per sempre la vita delle pmi”.

Le parole sono di Iberio Michieli, founder di “No Code Solutions”, start up innovativa appena nata a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila. Iberio lavora nel mondo digital da decenni, è un sessantenne con quasi quarant’anni di carriera dal mondo assicurativo a quello dei software. Da alcuni anni ha deciso di sposare il sistema gestionale in cloud di GW Apps, fornitore leader di soluzioni SaaS per il mercato delle PMI con sede a Los Angeles. Lui, romano, ha deciso di operare dall’Abruzzo, zona obiettivo dei finanziamenti Pnrr, con il sogno di aiutare le pmi italiane nel processo di digitalizzazione.

La presentazione ufficiale della start up “No Code Solutions” è avvenuta al Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, che ha fatto tappa presso “Visionaria Adriatic Innovation Forum” per la prima edizione di Smau Abruzzo. No Code Solutions in questa sede è stata selezionata come start up innovativa.

No Code Solutions si propone nel settore dello sviluppo no-code e low-code. Il modello di business prevede un affiancamento di un anno all’azienda partner, che poi può completamente gestire in autonomia in proprio gestionale, avendo anche imparato ad implementarlo, o chiedere ancora collaborazione ai manager digitali per gli anni a venire.

“No Code Solutions ha sviluppato un sofisticato motore di workflow che è in grado di interpretare eventi e coordinare azioni sia all’interno che all’esterno dell’azienda”, spiega Michieli. “Le nostre soluzioni basate su workflow sono altamente versatili e possono essere applicate in ambiti aziendali differenti: dal marketing alla pianificazione strategica, dalle relazioni con i clienti allo sviluppo di nuovi mercati. Le strategie usate per aiutare i clienti sono molteplici. C’è ADI, acronimo di “ascolto, disegno, implemento”, che rappresenta la metodologia applicata esclusivamente dai Instant Solutions Architect (ISA), professionisti altamente specializzati nel campo della gestione aziendale e della progettazione di sistemi gestionali, esperti nell’analisi delle risorse e dei processi aziendali esistenti”.

La nascita di No Code Solutions è stata salutata con giubilo anche a Los Angeles, dove ha sede GW Apps, realtà ben consolidata negli Stati Uniti ed America Latina.

“La partnership tra GW Apps e No Code Solutions promette di inaugurare una nuova era di trasformazione digitale in Italia, portando l’innovazione, l’efficienza e la governance in primo piano nel panorama imprenditoriale locale”, dice Michieli. “La partnership mira a sfruttare la potenza della piattaforma tecnologica No-Code di GW Apps, per accelerare il percorso di trasformazione digitale delle pmi e implementare solidi sistemi di governance che consentono alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire applicazioni personalizzate senza la necessità di alcuna codifica”.

Anche Henry Khalife, CEO di GW Apps, ha espresso entusiasmo per questa partnership. “Siamo entusiasti di unire le forze con No Code Solutions per portare il potere trasformativo di GW Apps alle aziende italiane”, ha dichiarato. “Con la loro esperienza locale, miriamo ad aiutare le organizzazioni in Italia a sbloccare nuove opportunità di crescita, efficienza e conformità”.