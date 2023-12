Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia: il musical arriva in Spagna

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical di Atlantyca Entertainment arriva in Spagna: sarà a Madrid fino al 10 gennaio 2024

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical di Atlantyca Entertainment arriva in Spagna. Il famoso musical live, un’estensione del brand editoriale Geronimo Stilton, continua a dimostrarsi un successo. Dopo essere stato acclamato in Italia, Canada, Belgio e Olanda e Asia, lo spettacolo arriva ora in Spagna.

Dal 16 dicembre fino al 10 gennaio 2024 il musical sarà per la prima volta in scena sul palco del teatro di Madrid, LA LATINA. Lo spettacolo, prodotto da All Entertainment, società italiana leader nella produzione di spettacoli live e di musical, su licenza di Atlantica Entertainment, regalerà l’avventura e l’umorismo che i bambini e i genitori di tutto il mondo sono abituati a ricevere dal famoso giornalista roditore Geronimo.

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical racconta le avventure che Geronimo vivrà, insieme a gnomi, folletti e draghi, per salvare la Regina delle Fate, Floridiana.

Dopo una dura giornata di lavoro all’Eco del Roditore, Geronimo Stilton finalmente torna a casa. Ma un fortissimo temporale fa saltare la corrente… Geronimo sale in soffitta per prendere un candelabro ma appena entra inciampa in un vecchio baule, sbatte il muso per terra e sviene. Al suo risveglio vede un carillon decorato con sette pietre preziose dentro il quale trova una pergamena scritta in una lingua misteriosa. Improvvisamente dal carillon esce una luce fortissima che porta Geronimo nel Regno della Fantasia. Grazie all’aiuto del ranocchio Scribacchius che traduce il Fantastico, la misteriosa lingua della pergamena, Geronimo scopre che si tratta di una richiesta d’aiuto di Floridiana, la Regina del Regno delle Fate, messa in serio pericolo da Stria, la perfida Regina delle Streghe. Da questo momento ha inizio un lungo viaggio per Geronimo, pieno di audaci avventure e numerosi incontri con gli abitanti dei regni fantastici, uniti per salvare Floridiana. Geronimo sarà in grado di riportare la pace nel Regno della Fantasia?

Gli spettacoli teatrali sono sviluppati da Atlantyca Live, la divisione integrata della società, dedicata alla progettazione, creazione, produzione e sviluppo di spettacoli teatrali dal vivo per tutte le property di Atlantyca.

“Siamo sempre felici di vedere i nostri brand prendere vita sul palco – afferma Rachele Geraci Licensing and Live Event Manager di Atlantyca Entertainment – è una gioia assoluta trasportare queste amate storie dalle pagine dei libri alla realtà del palcoscenico, realizzandole in modo tale che il pubblico più giovane possa scoprirle in un modo del tutto nuovo”.

“Siamo onorati di aver creato un’esperienza davvero meravigliosa e magica – ha dichiarato Daniele Luppino– amministratore delegato di All Entertaiment – le storie di Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia ci hanno permesso di creare sul palco del teatro un’esperienza coinvolgente che i nostri giovani spettatori adoreranno”.

I musical live di Geronimo Stilton (presentati già in diversi Paesi europei) si basano sulla serie editoriale Geronimo Stilton: nel Regno della Fantasia che ha venduto oltre 18 milioni di copie in tutto il mondo e fa parte dei 187 milioni di libri di Geronimo Stilton, venduti nel mondo in 52 lingue, libri ricchi di quelle avventure e dell’umorismo che i bambini e i genitori di tutto il mondo si aspettano dal famoso topo-giornalista Geronimo Stilton.

I libri di Geronimo Stilton sono pubblicati in Spagna dall’Editore Destino.