“Pronta a ballare” è il nuovo singolo di Valentina Lupi

“Pronta a ballare”, secondo brano di Valentina Lupi prodotto da Adriano Viterbini, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio

Disponibile sulle piattaforme digitali (distribuito da ADA Music Italy) e in radio per Romolo Dischi “Pronta a ballare”, nuovo singolo di Valentina Lupi. Si tratta del secondo brano prodotto da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, I Hate My Village), tra i più apprezzati chitarristi del panorama nazionale e che anticipa il nuovo album della cantautrice originaria della provincia di Roma, in uscita nelle prossime settimane.

Un brano che è energia compressa: ci sono pochissimi elementi , chitarra e basso viaggiano sotto voce sul beat umano di Vezeve.

“Ispirata da un giorno passato con le mie amiche, da una riflessione profonda su quanto sia importante l’energia magica femminile che lenisce e a volte guarisce anche le ferite più profonde. Il mio è un inno alla complicità e alla forza delle donne quando si tengono per mano e insieme vanno, senza sfide che non possano essere affrontate, senza paure e senza rancori. Con gioia, fianco a fianco, pronte ad andare, guardando nella stessa direzione, pronte a ballare.” – Valentina Lupi.

CREDITS

Testo e musica di Valentina Lupi

Produzione artistica di Adriano Viterbini.

Valentina lupi: voce & tastiera

Adriano Viterbini: chitarra

Francesco Pacenza: basso

Vezeve: beat box

Registrato da Maurizio Loffredo e mixato da Daniele Sinigallia presso Gli Artigiani Studio di Roma.

Copertina e foto: Paulonia Zumo.

CHI È VALENTINA LUPI?

Valentina Lupi, cantautrice e musicista il cui cuore si divide tra la cittadina di Velletri e la Capitale, inizia il suo percorso artistico nel 2000, potenziando la sua vena pop rock con la musica suonata dal vivo. L’artista, infatti, si esibisce sin da subito nei club romani attivi in quegli anni, come Il Locale e il Circolo Degli Artisti.

Dopo i club, arrivano i Festival, infatti nel 2002 suona al Roma Live Festival e all’ Heineken Jammin Festival, nello spazio “Giovani emergenti”. Distribuito da EDEL per Altipiani, nel 2006 pubblica il suo primo album dal titolo “Non voglio restare Cappuccetto rosso”. Il disco, registrato a Roma e masterizzato a New York da George Marino, è un concept di dodici brani pop rock sanguigni con testi molto introspettivi che parlano d’amore, incertezze e delle piccole sfumature della vita. Con il suo primo lavoro discografico, la cantautrice capitolina, rientra nella rosa dei finalisti del Premio Tenco come “Miglior album d’esordio” e in nomination per il premio Fuori dal Mucchio. Dopo l’uscita del disco rinnova ed intensifica la propria attività live.

Nel maggio 2007 vince la terza edizione della rassegna Primo Maggio tutto l’anno, che le consente di entrare a far parte del cast del Concerto del Primo Maggio. Si esibisce in numerosi e importanti festival come il Festival internazionale della poesia di Genova, il M.E.I. di Faenza, il Novara Summer Festival e altri. Insieme alla sua band, è ospite al Festival delle Culture Giovani, organizzato dal comune di Salerno, e, in occasione della manifestazione “Venti di Erasmus” di Rimini, apre il concerto dei Tiromancino, Afterhours e BandaBardò.

Riafferma la sua presenza live su Roma, suonando a Villa Celimontana, a La Palma Club insieme a Nicky Nicolai, al Festival della Musica di Pinerolo, e all’Auditorium Parco Della Musica insieme a Stefano Di Battista. Dopo cinque anni dal suo disco d’esordio, nel 2011 pubblica il suo secondo album “Atto terzo” per Ali Buma Yé! Records e Audioglobe. Il disco riconferma le sonorità pop rock del primo, ma abbandona i testi intimi e introspettivi, per dare spazio a brani di denuncia dell’attuale realtà politica italiana, come canta nella title track “il mio paese è da concime “. Oltre all’intensa attività live, che la porta anche ad esibirsi al Palazzo della cultura italiana di Vienna per “Sunshine for Palestine”, a Salisburgo e in Lussemburgo, Valentina, insieme a Matteo Scannicchio, realizza la colonna sonora del cortometraggio su Enrico Berlinguer “Ritorno a casa”, ideato e diretto da Elisabetta Ranieri e Massimiliano Coccia. Nell’estate del 2015 pubblica per Goodfellas l’EP “Partenze intelligenti”, scritto e prodotto insieme a Matteo Scannicchio e Maurizio Mariani. Il sound di questo disco è protagonista di un cambiamento considerevole rispetto alle sonorità dei precedenti lavori, accogliendo sia quei suoni vintage di rhodes, minimoog e vecchi pianoforti, che le vibrazioni di bassi, synth e chitarre più vicini all’elettronica