Online “Rainy Day”: è il nuovo singolo di Alex Uhlmann

Si intitola “Rainy Day” ed è il nuovo singolo del cantautore lussemburghese Alex Uhlmann, frontman dei Planet Funk e direttore musicale del talent The Voice. Il brano, scritto a quattro mani con Luca Vicini dei Subsonica, esce oggi, venerdì 17 novembre in radio e in digitale per l’etichetta berlinese Hoersenmusic.

“Rainy Day è una canzone che ho scritto qualche tempo fa con Luca Vicini dei Subsonica – commenta Alex – Parla fondamentalmente delle paure e delle paranoie quotidiane delle quali spesso si tende a preoccuparsi in modo sproporzionato. Uscire da sé stessi per vedere il quadro più ampio può aiutare a rendersi conto che alla fine si trattava solo di un giorno di pioggia. E potrebbe anche esserci della bellezza in questo”.

Il brano, dal gustoso stile retrò anni ’80, segna il passaggio dalle sonorità dei Planet Funk alla dimensione intima che caratterizzerà “Home”, il primo album da solista di Alex Uhlmann, in uscita nel 2024.

Alex ora vive tra Milano e Berlino, dove si dedica, oltre alla musica, alla sua “Futura”, tra le cinque migliori pizzerie d’Europa, fondata da lui con Alessandro Leonardi; miglior pizzeria dell’anno nel 2019 per il Gambero Rosso, che nel 2020 ha ottenuto anche i Tre Spicchi Gambero Rosso.

BIO

Alex Uhlmann ha lasciato il segno in tutta Europa: dischi d’oro e di platino in Italia, premi musicali nel Regno Unito e importanti riconoscimenti per il suo ristorante a Berlino. Occasionalmente deejay per il Milan, è attualmente il direttore musicale di “The Voice”. Dopo aver vissuto a Londra, Parigi, Bologna, Berlino e Milano, può affermare con sicurezza di aver visto e vissuto parecchio. Durante il suo viaggio in Europa, non solo è stato in grado di sviluppare ulteriormente le sue capacità, ma ha anche lasciato impronte notevoli con la sua musica. Nato in Lussemburgo, ha iniziato da giovane la carriera di tennista e ha partecipato a diversi tornei in tutto il mondo, rivelandosi rapidamente un tuttofare. In giovane età, ha imparato da solo a cantare e a suonare il pianoforte oltre che la chitarra. Nel corso del tempo ha scambiato il campo da tennis con sale prove e sale da concerto. Come fan del Britpop, Alex era attratto dal Regno Unito e quindi si è trasferito a Londra quando aveva 18 anni per immergersi nella musica. Ha acquisito molta esperienza suonando nei numerosi locali di musica della capitale. Con l’album di debutto, “Tourist In Your Own Town” del suo gruppo indie rock londinese “Friday Night Hero”, ha vinto un Indie Music Award per “Best UK Live Act”. Mentre “The Great Shake” dei “Planet Funk” è stato certificato disco d’oro. Nel corso di tre anni, Alex ha suonato in oltre 200 concerti dal vivo in tutta Europa con “Planet Funk”, tra cui quello al Gran Premio di Formula 1 a Monza, allo Stadio Olimpico di Roma e un tour da protagonista in Russia. Dopo diversi progetti e collaborazioni, Alex Uhlmann si è ulteriormente affermato come cantautore, cantante, produttore e DJ, e ora anche come artista solista. Il suo primo album da solista uscirà nel 2024.