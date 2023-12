Nefropatia: studio con semaglutide finisce in anticipo

Novo Nordisk sta terminando prima del previsto il suo studio di Fase III FLOW sugli esiti renali di semaglutide: rilevata un’elevata probabilità di successo del trial

Novo Nordisk sta terminando prima del previsto il suo studio di Fase III FLOW dopo che un’analisi ad interim dello studio sugli esiti renali di semaglutide ha rilevato un’elevata probabilità di successo del trial.

FLOW, un ampio studio di superiorità randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, stava valutando gli effetti di semaglutide, l’agonista GLP-1 di Novo sulla progressione dell’insufficienza renale e sul rischio di mortalità renale e cardiovascolare in pazienti con diabete di tipo 2 e malattia renale cronica (CKD).

Semaglutide è il principio attivo del farmaco per il diabete Ozempic di Novo e del trattamento per la perdita di peso Wegovy, approvati rispettivamente nel gennaio 2020 e nel giugno 2021.

Nonostante l’enorme successo ottenuto nel diabete e nell’obesità, Novo cerca ancora di spingere semaglutide oltre queste indicazioni fondamentali.

Ad agosto, Novo ha dichiarato che semaglutide 2,4 mg ha ridotto il rischio di eventi cardiovascolari avversi maggiori del 20% rispetto al placebo e alla terapia standard in un ampio studio di fase 3 condotto su pazienti in sovrappeso o obesità con malattia cardiovascolare conclamata.

Sulla base della vittoria dello studio, Novo Nordisk ha dichiarato che prevede di richiedere un’espansione dell’etichetta per includere i dati sulla riduzione del rischio cardiovascolare negli Stati Uniti e in Europa entro quest’anno. L’azienda ha dichiarato che i risultati dettagliati dello studio, denominato SELECT, saranno presentati in occasione di una prossima conferenza scientifica.

Lo studio FLOW, che ha preso il via nel 2019, sta confrontando il semaglutide iniettabile da 1,0 mg con il placebo come aggiunta alla terapia standard. Novo spera di dimostrare che la semaglutide possa ripetere il successo ottenuto nel diabete e nell’obesità nella CKD. In particolare, lo studio si propone di verificare se il semaglutide può arrestare la progressione della CKD e ridurre il rischio di morte per insufficienza renale e problemi cardiovascolari. Novo Nordisk ha dichiarato che più di 3.500 pazienti sono arruolati nello studio.

L’endpoint primario composito dello studio comprende cinque diverse componenti, tra cui la riduzione dei livelli di eGFR e la necessità o meno di dialisi o di trapianto renale, nonché la morte per malattie renali o cardiovascolari nei pazienti con diabete di tipo 2 e CKD.

Il protocollo prevedeva un’analisi intermedia una volta che si fosse verificato un numero predeterminato di eventi dell’endpoint primario.

In questa analisi intermedia, un comitato indipendente di monitoraggio dei dati ha raccomandato di interrompere anticipatamente FLOW perché i dati “soddisfacevano alcuni criteri prestabiliti per l’interruzione anticipata dello studio per motivi di efficacia”, secondo l’annuncio di Novo.

Per preservare l’integrità della sperimentazione, Novo rimarrà in cieco sui dati mentre chiude lo studio. L’azienda prevede di condividere i risultati di FLOW nella prima metà del 2024.

La semaglutide è un peptide terapeutico che imita l’ormone GLP-1 per attivare il recettore corrispondente e indurre la secrezione di insulina dal pancreas. Grazie a questo meccanismo d’azione, la semaglutide favorisce la perdita di peso e migliora il controllo della glicemia.

La molecola si è dimostrata promettente anche al di là di queste indicazioni. Nell’agosto 2023, Novo ha pubblicato i dati dello studio di Fase III SELECT, dimostrando che un’iniezione di 2,4 mg di semaglutide poteva ridurre del 20% il rischio di eventi cardiovascolari avversi maggiori (morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale o ictus non fatale) rispetto al placebo.

L’azienda ha poi pubblicato lo studio sul New England Journal of Medicine lo stesso mese. Nello studio di Fase III STEP, semaglutide ha portato a miglioramenti significativi della qualità della vita e della funzione fisica, misurati dal questionario sulle cardiomiopatie KCCQ-CSS, in pazienti affetti da obesità e insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata.

Tuttavia, il forte profilo di efficacia di semaglutide è accompagnato anche da sostanziali ed emergenti problemi di sicurezza. Nel luglio 2023, il Regno Unito ha avviato un’indagine sui potenziali rischi di autolesionismo e di ideazione suicidaria documentati nei pazienti che assumevano Wegovy, Ozempic e altri agonisti del GLP-1. La settimana scorsa, un articolo pubblicato su JAMA ha rilevato che questa classe di farmaci potrebbe anche comportare un rischio maggiore di effetti collaterali gastrointestinali.