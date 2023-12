Ilaria Mainardi torna in libreria con “La gestazione degli elefanti”

“La gestazione degli elefanti” della scrittrice pisana Ilaria Mainardi è una satira distopica sulla lotta contro l’abuso del potere nei sistemi totalitari

«La paura è una sostanza melliflua: se la fai colare dentro qualcuno si espande con lentezza. Dopo puoi anche tentare di lavarla via, ma la traccia rimane impressa dentro le viscere. È un elemento strano, la paura, va saputa maneggiare per non farla divenire una spinta ridicola»

In uno stato totalitario nel quale ogni aspetto della vita è pianificato per rimarcare le siderali e ghiacciate distanze nelle relazioni umane, da quattordici anni e sette mesi è diventato proibito, per legge, ridere. Rinchiuso in un carcere di massima sicurezza e sorvegliato da truppe mono-espressive e irritabili tentacoli biotronici, D., attore comico dall’innato talento di far piangere dalle risate i suoi spettatori fino a costringerli a sorreggersi la pancia tra le mani, cercherà di sconquassare l’ordine costituito per salvaguardare la potenza sovversiva dell’ironia che può cambiare il mondo, anche quando ci fa solo immaginare di cambiarlo davvero.

BIOGRAFIA

Ilaria Mainardi risiede a Pisa, sua città d’origine. Qui ha visto maturare l’amore per il cinema, scrutato col rispetto e la sospensione incredula che si deve a ciò che è al tempo stesso familiare e misterioso. Con Les Flâneurs Edizioni ha pubblicato il romanzo La quarta dimensione del tempo (2020) e Il racconto di un sogno. Ritorno a Twin Peaks (2021). L’altra sua grande passione è il calcio. Collabora con il sito “Monza cuore biancorosso” e sogna una cena con Pep Guardiola.

LA CASA EDITRICE

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

Link di vendita:

