Il film “Natale a Londra – Jolly Good Christmas” su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 in onda Natale a Londra (Jolly Good Christmas) di Jonathan Wright, con Will Kemp, Reshma Shetty, Callum Blue: la trama del film

Su Rai 2, giovedì 14 dicembre, alle 21:20, in prima visione assoluta, “Natale a Londra” (Jolly Good Christmas), una commedia romantica ambientata nella capitale inglese. David è un affascinante architetto americano che si è trasferito per lavorare in uno studio di architettura londinese ed è fidanzato con Charlotte, la figlia del suo capo. Tutto per David sembra andare per il meglio, ma la ricerca del regalo di Natale per la sua fidanzata si rivela molto difficile.

Sembrerebbe non conoscere i gusti di Charlotte e, non trovando nulla di adatto, finisce per prenderle un dono senza personalità: un buono regalo. Questa scelta gli attira le critiche di Anji, una ragazza il cui lavoro, su cui sta anche scrivendo un libro, consiste nell’aiutare gli altri a scegliere il regalo giusto. David decide di affidarsi ai consigli di Anji e con lei comincia un viaggio nei negozi di Londra. Nel suo girovagare con la ragazza non solo perderà un importante appuntamento di lavoro, ma si caccerà nei guai e farà alcune importanti scoperte su sé stesso.

Natale a Londra (Jolly Good Christmas) è un film di Jonathan Wright, con Will Kemp, Reshma Shetty, Callum Blue.