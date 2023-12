I Korishanti in radio e in digitale con “Terra”

“Terra” è il terzo singolo estratto da “Il sogno di Greta e altre storie…”, il secondo disco dei Korishanti: il brano è in radio e in digitale

“Terra” è il terzo singolo estratto da “Il sogno di Greta e altre storie…”, il secondo disco dei Korishanti (Kori da cuori in dialetto siciliano, Shanti ovvero pace in hindi = cuori in pace), lavoro nato durante la pandemia e che soltanto ora trova una dimensione fisica. Formazione torinese capeggiata dallo storico fondatore Cico Moreno e dalle sonorità indiane del sitar di Michele Campanella, suono che incontra il futuro ma anche antiche tradizioni grazie a soluzioni che abbracciano pop e world music. Il disco pone al centro l’uomo e il suo rapporto con la terra, luce sull’indifferenza e l’egoismo messi alla gogna come accade qui, in questo brano dai sapori mediterranei.

«La terra urla inascoltata, siamo soli e malati. Un’istantanea della attuale condizione umana». Korishanti

I Korishanti sono:

Cico Moreno – voce, chitarra acustica e guitar synth

Michele Campanella – sitar

Fabrizio Florio- chitarra elettrica

Pier Paolo Prospero – basso elettrico

Manuele Zanni – batteria

Paola Scelfo – voce e cori, flauto.

Dicono del disco:

«Il sogno di Greta e altre storie… è un disco vellutato, morbido, dentro cui si respirano spiragli di quel prog antico, favolistico e onirico. Ma che è sempre frutto di una narrazione attuale, socialmente utile… oserei dire politico, in senso romantico s’intenda». Raropiù

«Speranza, resistenza, resilienza anche per alcuni aspetti. Il pop d’autore si mescola di mondo e di multi-etnia, di radici diverse… di quel gusto indiano che arriva dal sitar dello storico membro Cico. Con lui oggi i Korishanti portano a casa la stampa di un disco nato durante la pandemia». MeiWeb

«Disco di spiritualità ma anche di primigenia radice visto che oltre all’italiano i Korishanti sfoggiano il dialetto siciliano e quello napoletano. Che in fondo non sono solo terre di confine, ma anche terre di contaminazione, di conquiste e di battaglie». EXTRA! Music Magazine

«Canzone d’autore pregiata, riflessiva, evocativa, canzone dentro cui non solo la parola ma anche il suono ha la sua importanza. I Korishanti mi regalano evasione ma anche un punto fermo da cui vedere l’intero mondo attorno…». Bravo On Line

«“Il sogno di Greta e altre storie…” è un lavoro che dimostra la maturità e l’originalità dei Korishanti. Ogni traccia offre un’esperienza musicale unica, arricchita dalla fusione di stili, linguaggi e messaggi significativi. La band torinese ha saputo creare un album coinvolgente e autentico, che risuona con una forza ed una passione che è difficile da trovare in molti lavori musicali odierni. I Korishanti hanno creato un’opera di grande rilevanza artistica e sociale, che si fa portavoce di importanti tematiche contemporanee. La musica diventa uno strumento di condivisione, comunicazione e cambiamento». Fuori la Scatola

Il progetto Korishanti (Kori da cuori in dialetto siciliano, Shanti ovvero pace in hindi = cuori in pace) nasce originariamente come trio strumentale nel 2009 a Torino, da un’idea del sitarista Michele Campanella e del cantautore Franco Rapillo in arte Cico Moreno, amici di lunga data. Nel tempo i due iniziano a lavorare sui testi approdando alla forma canzone ed arrivando ad aumentare l’organico per proporre un set elettrico.

L’idea è quella di abbinare testi impegnati ad una musica che mescoli suoni, culture e generazioni diverse. Il risultato è un caleidoscopio di suoni e colori originalissimo.

Nel 2018 arrivano in finale al concorso “Emergenza Festival Piemonte” a Torino.

Nel 2019 esce il loro primo EP “Voleremo”. Dal mediterraneo all’Oriente” autoprodotto ed edito da Zara Edizioni. Nell’inverno dello stesso anno poi arrivano in finale al concorso “Tour Music Fest” a Roma, tra circa 500 partecipanti.

Nel 2021 esce il video “Il sogno di Greta” con la partecipazione di Luciana Littizzetto.

Nell’autunno 2021 vincono il premio “Friday’s The Future” per il video “Il sogno di Greta” al MEI 2021 a Faenza e partecipano alla Milano Music Week invitati da AFI.

Nel 2022 pubblicano il loro secondo disco di inediti in studio “Il sogno di Greta e altre storie…”, album che solo oggi troverà finalmente una dimensione fisica. L’estate 2023 per i Korishanti significa anche un nuovo estratto dal disco dal titolo “Fiori dal fango”. L’autunno si apre con l’uscita del terzo singolo estratto.