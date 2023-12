Fare gli auguri di Natale in Inglese: 10 frasi degne di un madrelingua

Come fare gli auguri di Natale in Inglese: ecco 10 espressioni poco comuni per augurare un Buon Natale e buoni propositi per l’anno

Il Natale e le feste natalizie si avvicinano, portando con sé un’atmosfera gioiosa e quasi magica. Nella frenesia di regali, biglietti di auguri e cene con amici e parenti, oltre alle tradizionali espressioni italiane potremmo voler dare sfoggio anche a formule di auguri in inglese, soprattutto se ci prepariamo a riunirci in tavolate con persone che, in occasione delle feste, fanno ritorno da varie parti del mondo. E se non volessimo ricadere nei soliti “Merry Christmas!” “Happy new year!”, “Happy holidays!”? Edusogno , startup di english e-learning, ha individuato 10 espressioni poco comuni per augurare un Buon Natale e buoni propositi per l’anno a venire:

Have a holly jolly Christmas! Per augurare un felice e allegro Natale in modo festoso.

May Santa bring you peace! Per un augurio simpatico, ma anche sincero e caloroso.

Have a restful holiday! Da dedicare a chi nelle feste può finalmente concedersi un po’ di riposo.

Good cheer! Un’espressione molto versatile per dire “auguri!”, perfetta anche per accompagnare un brindisi.

Sending or wishing you good tidings! Il modo anglosassone per augurare “tante belle cose!”

Eat, drink and be merry! Quando gli ospiti sono riuniti e si vuol dare il via ai festeggiamenti.

Let’s pop bottles! Cheers to the new year! Espressioni perfette da dire quando si è pronti a stappare lo spumante e accogliere il nuovo anno.

Best wishes for the new year! Wishing you a great year ahead! Per augurare che l’anno in arrivo sia sereno e memorabile, anche in contesti più formali.

“Conoscere e usare queste espressioni non vuole essere un semplice esercizio formale, ma è utile per spronare chi vuole imparare l’inglese ad assimilare i modi di dire e l’approccio dei parlanti madrelingua – commenta Filippo Licordari, cofounder di Edusogno – È così che si entra realmente in contatto con la lingua e la si comprende anche dal punto di vista culturale, non solo linguistico”.

In quanto vero e proprio acceleratore di lingua inglese, Edusogno supporta gli studenti nell’apprendimento dell’idioma e si pone come obiettivo primario quello di permettere loro un salto di livello in soli tre mesi. Per riuscirci, i founder hanno messo a punto un metodo strutturato che si basa sulla centralità della conversazione con docenti madrelingua: proprio per questo, le classi includono al massimo tre studenti, così da consentire a ciascuno di ottimizzare le opportunità di dialogo. Al fine di assimilare al meglio la lingua, inoltre, Edusogno mette a disposizione una web app, che include numerosi materiali di approfondimento, esercizi interattivi, video-lezioni registrate fruibili gratuitamente e simulatori di prove d’esame IELTS; in questo modo, racchiude all’interno di unico portale tutti gli strumenti didattici utili a una solida preparazione, basata non solo sulle conoscenze ma anche sulle competenze linguistiche.

“Avere l’opportunità di esercitare lo speaking con docenti madrelingua è quello che caratterizza la didattica di Edusogno ed è uno dei valori aggiunti per gli studenti che frequentano i nostri corsi – conclude Domenico Campanaro, cofounder di Edusogno – Solo in questo modo, infatti, si riesce a far propria una lingua, non solo da un punto di vista grammaticale, ma anche e soprattutto da quello lessicale e, addirittura, culturale. Questi 10 suggerimenti sui modi di fare gli auguri sono solo un piccolo esempio di quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti: lo studio e la dedizione a una lingua, supportata dal ricorso ai giusti strumenti, consentono di raggiungere un maggiore e più profondo livello di conoscenza e competenza linguistica”.

