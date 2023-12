Bryan Ferry annuncia la ristampa deluxe di “Mamouna” che include l’album in studio “Horoscope”, mai pubblicato prima e l’album di 10 tracce “Sketches”

Nuovo capito della serie di ristampe della carriera di Bryan Ferry. Il nono album in studio da solista di Bryan Ferry, “Mamouna”, sarà ristampato per la prima volta dalla sua prima pubblicazione nel 1994. Disponibile in un’edizione deluxe ampliata, la pubblicazione celebra il 30° anniversario di un capitolo unico del catalogo solista di Bryan Ferry e conterrà anche un secondo album in studio inedito intitolato “Horoscope”.

L’edizione gatefold 2LP include gli album “Mamouna” e “Horoscope”, entrambi masterizzati da Bob Ludwig, mentre l’edizione deluxe 3CD contiene un disco aggiuntivo, “Sketches”, che include 10 tracce con rarità e outtakes che raccontano la genesi delle canzoni di Ferry per il progetto “Mamouna”, masterizzate ai Metropolis Studios da John Davis.

L’annuncio coincide con il 50° anniversario della carriera solista di Bryan Ferry, iniziata nel 1973 con l’album “These Foolish Things”. La notizia arriva dopo il tour dei Roxy Music dello scorso anno in Nord America e Regno Unito, ampiamente acclamato dalla critica e dai fan per le straordinarie performance dal vivo di alcune delle canzoni più amate e celebrate della musica pop.

Pubblicato originariamente nel 1994, “Mamouna” ha interrotto il silenzio di sette anni di Ferry. La storia dell’album “Mamouna” inizia dopo il completamento del tour mondiale del 1988/1989, in seguito al successo dell’album “Bête Noire” del 1987. Nel 1989 Ferry cominciò inizia a lavorare a una raccolta di nuove canzoni che si sarebbe dovuta intitolare “Horoscope”. L’album venne sospeso nel 1992 mentre lavora a un album di cover, “Taxi”, pubblicato nel 1993.

Bryan torna al progetto “Horoscope” nel 1994, aggiungendo altre canzoni, intitolando l’album “Mamouna”. L’album è stato inserito dalla rivista Rolling Stone tra i migliori album di quell’anno, descritto come “arte intensa e riccamente strutturata” e “meravigliosamente oscuro e seducente” da Entertainment Weekly. Per promuovere l’album, Bryan tornò in tour per la prima volta dopo sei anni in Europa, Stati Uniti, Australia, Giappone e Sud America.

Ora disponibile per la prima volta, “Horoscope” ripercorre il viaggio di “Mamouna”. L’album 2023 contiene otto canzoni, tra cui una versione di 10 minuti di “Mother Of Pearl” dei Roxy Music, che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario.

“Sketches” presenta le prime versioni delle canzoni, comprese le performance di Ferry alla tastiera, offrendo uno sguardo unico sul lavoro di uno dei cantautori e interpreti più influenti e di successo di tutti i tempi.

L’album vede la presenza di alcuni dei collaboratori che hanno attraversato la carriera di Ferry, tra cui i membri dei Roxy Music, Phil Manzanera e Brian Eno (la canzone “Wildcat Days” segna la prima co-scrittura di Bryan Ferry e Brian Eno), Maceo Parker, Carleen Anderson, Steve Ferrone, David Williams, Nile Rodgers e altri ancora. I crediti completi sono riportati di seguito.

L’album è disponibile su vinile 180 grammi, half-speed cut realizzato presso gli Abbey Road Studios di Londra, e su 3 CD.