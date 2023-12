Alla Substratum Galleria fino a gennaio la mostra “Con Cura”

Fino a gennaio 2024 “Con cura”, il terzo progetto quadrimestrale da SUBSTRATUM GALLERIA, studio di architettura nel rione Monti di Roma

Il terzo progetto quadrimestrale da SUBSTRATUM GALLERIA, studio di architettura nel rione Monti di Roma, intende riportare l’attenzione sulla consapevolezza del fare, sentire e prendere a cuore la vita in relazione a noi stessi e agli altri e al senso abitativo d’insieme. Lo spazio espositivo, allestito dallo studio, si trasforma in una sala da pranzo nella quale ogni cosa è ideata, creata e vissuta Con Cura. Illuminati al centro, nel loro habitus originario di creta nuda e formale simbolismo, i Nidi di Daniela Daz Moretti accolgono il design e i visitatori nel calore di un interno domestico, un tepore che avvolge e protegge la vita in grembo, quel seme adagiato premurosamente dentro in attesa del suo inizio.

L’allestimento abbraccia l’idea di relazione e collettività, immette visivamente in una camera riservata all’accoglienza e alla condivisione. Un ambiente ‘per vivere’ con coralità l’energia iniziale che abita l’opera di Daniela Daz Moretti e che si cura del design in una corrispondenza di forme e forature che rivediamo nelle sedute avvolgenti e concave di Elephant Kristalia by Neuland come un morbido e familiare abbraccio, un dialogo sotteso che nasce da naturali assonanze e affini aperture. Ma l’atmosfera ospitale è altresì sospesa e minimale, la presenza di Thin-K Kristalia by Luciano Bertoncini, un piano monocromatico e incredibilmente sottile, dona leggerezza e pulizia visiva all’intero spazio.

Nel soggiornare insieme l’attenzione si fa compartecipe e la cura è essenziale; tra arte e design l’armonia di ritrovarsi in un nido, riflessi in quei collage a parete e avvolti amorevolmente da quelle garze nelle quali la vita è accudita con calore.