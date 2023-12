Valentino Bonu pubblica il romanzo “Angeli & Demoni”

Valentino Bonu presenta un avvincente romanzo fantasy, con protagonista un ragazzo che si scopre essere al centro di una guerra tra le schiere angeliche e quelle demoniache

“Angeli & Demoni” di Valentino Bonu è un’opera di narrativa fantasy ma può essere considerato anche un romanzo di formazione; l’autore racconta infatti del percorso di crescita e di presa di consapevolezza di un ragazzo di diciassette anni, Jacob Nub, che si trova a gestire un’enorme responsabilità. Il giovane, orfano da quando era un neonato, scopre in modo decisamente traumatico di essere il figlio di una creatura molto potente: il Re dei demoni Azrael, sovrano assoluto del Regno degli Inferi; è l’arcangelo Gabriele a comunicarglielo, dopo averlo difeso dall’assalto di un arcidemone incaricato di portare il ragazzo al cospetto di suo padre, dato che ha raggiunto l’età per sviluppare i suoi poteri e per rivestire il ruolo di Principe degli Inferi. Gli angeli sanno bene qual è il valore del giovane e non vogliono assolutamente cederlo alle forze dell’oscurità, contro le quali gli esseri angelici stanno combattendo da millenni una guerra segreta – «Le Sacre Scritture hanno indicato te come il prossimo paladino che concluderà per sempre il conflitto tra Angeli e Demoni».

Jacob viaggia quindi tra i Mondi, approdando prima in Paradiso dove incontra il capo degli angeli Elohim, il fratello di Azrael, che gli rivela preziose informazioni sulla sua natura: il ragazzo è un mezzodemone, perché sua madre era umana; egli è considerato un essere speciale, una profezia lo ha indicato come colui che porterà all’annientamento del sovrano degli Inferi…. ma sarà vero?

In seguito, Jacob si reca nel Regno demoniaco in qualità di spia di Elohim: incontra suo padre, conosce la sua stirpe e si impegna in faticose sessioni di allenamento per guadagnare le sue ali da demone e per far emergere il suo talento nascosto. Nel periodo trascorso in questo brutale luogo, il giovane fa amicizia con alcuni ragazzi e anche con incredibili creature chiamate Diavoli, tra cui il mitico cavallo alato Pegaso; quindi, combatte strenuamente per non fallire nel suo vitale compito e per non farsi sedurre dalle lusinghe del male.

Valentino Bonu presenta un romanzo avventuroso e ricco di immaginazione, in cui si narra una storia di riscatto, di giustizia e di coraggio; tra adrenalinici combattimenti e scioccanti rivelazioni, Jacob impara a credere in sé stesso, nelle proprie possibilità, e comprende un’importante verità: luce e oscurità, bene e male sono parimenti necessari, e il compito dei giusti è preservare l’equilibrio tra loro.

Jack, gli Angeli e i Demoni torneranno nell’opera “Angeli e Demoni: Alter Ego”.

SINOSSI DELL’OPERA. Jack, un ragazzino orfano, riceve la visita da parte di un misterioso collega del padre. Da quel momento tutto cambierà! Ben presto si ritroverà coinvolto all’interno di una millenaria e segreta guerra. Quindi, indagherà sulle sue origini e grazie agli amici, guadagnati lungo il cammino, proverà a portare la pace nell’infinita guerra tra Angeli e Demoni.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Valentino Bonu nasce a Noto, in Sicilia, nel 2000 ed è uno studente della facoltà di Giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma. Parallelamente ai suoi studi coltiva la passione della scrittura, che lo accompagna da molti anni. Sono state distribuite diverse opere sotto il suo nome, facilmente reperibili su internet e nelle migliori librerie d’Italia.