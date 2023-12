Smart Tv: caratteristiche e come orientarsi nell’acquisto

La televisione ha fatto ingresso nelle nostre case nella metà del secolo scorso: questo elettrodomestico negli anni ha conosciuto delle significative evoluzioni, per diventare sempre più performante a livello di immagini, nonché sempre meno dispendioso in termini di energia e meno ingombrante. Negli ultimi anni si è parlato di televisori a schermo piatto, ma l’apice di questa escalation tecnologica è stata raggiunta con le smart tv.

Si tratta di apparecchi che, proprio come i tradizionali televisori, consentono di scegliere i programmi che più si preferiscono. Ma c’è di più. Questi dispositivi, infatti, hanno la capacità di collegarsi alla rete wi-fi domestica e quindi di trasformarsi in veri e propri Pc.

Connettendosi a Internet, le smart tv consentono di accedere a un’offerta illimitata di contenuti, potendo attingere dai servizi di intrattenimento on demand. Ma andiamo a scoprire di più sulle potenzialità di questo elettrodomestico così speciale e su come orientarsi per un acquisto soddisfacente e di qualità.

Le caratteristiche di una smart Tv

Come abbiamo accennato poc’anzi, la televisione è ormai presente in ogni casa. La sua massima espressione tecnologica è attualmente rappresentata dalla smart Tv, che letteralmente significa tv intelligente, in grado di interagire con le preferenze dell’utilizzatore. Sul panorama dei prodotti tecnologici se ne possono trovare di disparate tipologie e brand; a tal proposito citiamo gli smart TV acquistabili su Euronics, fra i quali non è difficile trovare modelli a prezzi convenienti.

A rendere innovativa la smart tv è la sua capacità di interagire con il mondo del web, da cui può attingere un mare di contenuti di intrattenimento, come film, serie tv, documentari, cartoni animati e molto altro. Gli apparecchi più moderni sono dotati di connessione internet incorporata, che non richiedono l’utilizzo di cavi per il collegamento con il modem di casa.

Alla smart tv è possibile collegare i propri dispositivi mobili – come smartphone e tablet – per vedere foto e video in formato più grande. Come già accennato prima, questa nuova generazione di televisori permette di riprodurre una vasta scelta di film e serie tv, potendo attingere dalle piattaforme on demand, nonché ai brani di musica offerti dai servizi di streaming, per un intrattenimento del tutto personalizzabile.

Guida all’acquisto di una smart TV

Le smart tv attualmente presenti sul mercato si classificano in base al livello di risoluzione, ossia il numero di pixel che danno forma alle immagini, e al tipo di tecnologia. Ci sono gli LCD, il cui funzionamento si affida a un sistema di retroilluminazione fatto di luci fluorescenti; l’alternativa sono i tv LED, i cui schermi riproducono scene di grande impatto grazie a dispositivi di illuminazione potenti e a basso consumo di energia.

Avete in mente di puntare sul top di gamma? In questo caso la vostra scelta non può che propendere per un Tv Oled, il cui design ultrapiatto permette di essere collocato agevolmente in un salone sia classico che moderno, inoltre il suo schermo ad alta risoluzione permette di guardare i colori come mai visti prima.