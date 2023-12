Salvini precetta anche lo sciopero dei trasporti del 15 dicembre: “Sarà di 4 ore. Devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che prendono i mezzi pubblici”

“Qui Mit, ho firmato per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per questo venerdì 15 dicembre. Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”, scrive il ministro dei Trasporti Matteo Salvini su Twitter.

LEGA: BUS LUMACA A ROMA IN SEGNO PROTESTA? NESSUNO LA NOTEREBBE

“Condivido le dichiarazioni del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini rilasciate a Radio 24, la velocità commerciale dei bus nella Capitale è talmente bassa, lo dicono le statistiche, che nessuno noterebbe e capirebbe lo sciopero bianco con i ‘bus lumaca’, paventato dai sindacati come forma di protesta alternativa contro l’ordinanza ministeriale di riduzione da 24 a 4 ore dello sciopero del trasporto pubblico locale”. Così in una nota Laura Cartaginese, Presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio.